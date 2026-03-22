Iran đáp trả ông Trump, dọa 'xóa sổ hạ tầng năng lượng' ở Trung Đông

Tehran cảnh báo sẽ phá hủy hạ tầng năng lượng ở các quốc gia Trung Đông sau khi Tổng thống Mỹ dọa tấn công các nhà máy điện Iran.

"Ngay khi các nhà máy điện Iran bị tấn công, toàn bộ hạ tầng trọng yếu cùng cơ sở năng lượng ở Trung Đông sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp và bị xóa sổ hoàn toàn. Giá dầu sẽ ở mức cao trong thời gian dài", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết hôm nay.

Hãng thông tấn Iran Mehr News cùng ngày công bố đồ họa một số nhà máy điện và lọc nước biển tại Vùng Vịnh, song một số vị trí không đúng với thực địa.

"Toàn bộ khu vực sẽ chìm vào bóng tối nếu xảy ra một cuộc tấn công, dù là nhỏ nhất, nhằm vào lưới điện Iran. 70-80% nhà máy điện lớn đều nằm dọc theo bờ biển vịnh Ba Tư, tất cả đều nằm trong tầm tập kích của chúng tôi", Mehr News cho hay.

Danh sách các nhà máy điện và lọc nước biển tại Trung Đông. Đồ họa: Mehr News

Phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran cùng ngày đưa ra cảnh báo tương tự. "Nếu đối phương tiếp tục tấn công hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran, toàn bộ nhà máy năng lượng, công nghệ thông tin và lọc nước biển của Mỹ và các quốc gia khu vực sẽ bị tập kích", người này cho hay.

Loạt phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư, cảnh báo rằng Mỹ sẽ tấn công và xóa sổ các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất, nếu Tehran không mở cửa eo biển Hormuz và ngừng đe dọa tàu thuyền đi qua đây trong vòng 48 giờ.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump ra tối hậu thư đe dọa nhắm vào hạ tầng điện của Iran. Trước đó, ông tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ chỉ nhắm vào cơ sở tên lửa, hạt nhân cùng mục tiêu quân sự và hệ thống chỉ huy, lãnh đạo Iran.

Theo Bộ Năng lượng Iran, nước này hiện vận hành khoảng 200 nhà máy điện quy mô lớn, trong đó nhà máy điện Shohadaye Pakdasht ở khu vực Pakdasht, ngoại ô thủ đô Tehran là cơ sở lớn nhất với công suất hơn 2.800 MW.

Khói bốc lên sau vụ tập kích nhằm vào nhà máy lọc dầu Bapco ở Bahrain ngày 9/3. Ảnh: Reuters

Các nhà máy khử muối cung cấp nước uống cho hàng triệu người ở Trung Đông. Khu vực này có khoảng 5.000 nhà máy khử muối, chiếm hơn 40% năng lực lọc nước biển của thế giới. Iran hồi đầu tháng sử dụng máy bay không người lái tấn công một nhà máy khử muối chuyên lọc nước biển thành nước ngọt ở Bahrain.

Sau khi Mỹ - Israel phát động cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2, Tehran đã gần như đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả, buộc các quốc gia phụ thuộc vào tuyến vận tải này gấp rút tìm tuyến thay thế và sử dụng nguồn dự trữ. Gián đoạn nguồn cung từ vùng Vịnh khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, dẫn đến nguy cơ lạm phát trên diện rộng nếu chiến sự kéo dài.

Mỹ gần đây tăng cường lực lượng, khí tài và kêu gọi đồng minh hỗ trợ để mở lại eo biển Hormuz, trong khi Iran đã "đặc cách" cho tàu thuyền một số nước đi qua, nhưng đe dọa sẽ tấn công toàn bộ tàu của Mỹ, Israel hoặc đồng minh di chuyển ở khu vực.

Nguyễn Tiến (Theo Mehr News, Nournews, CNN, AFP)