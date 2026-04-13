Vệ binh Iran đăng bản ghi âm liên lạc với chiến hạm Mỹ trên eo biển Hormuz, trong đó cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu nếu tàu không chấp hành.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB ngày 12/4 cho biết "các tàu khu trục Mỹ đã chạy khỏi eo biển Hormuz sau khi bị hải quân Iran cảnh báo", kèm theo video cho thấy hoạt động của tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr. và bản ghi âm liên lạc giữa lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) với chiến hạm này.

"Tàu hải quân số 121. Đây là căn cứ hải quân IRGC. Các vị phải đổi hướng và quay trở lại Ấn Độ Dương ngay lập tức. Nếu không tuân thủ, các vị sẽ bị nhắm mục tiêu", một quân nhân IRGC nói qua điện đàm, đề cập số thân 121 của USS Frank E. Petersen Jr..

Iran công bố ghi âm cảnh cáo tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz Quân nhân Iran cảnh báo chiến hạm Mỹ hôm 11/4. Video: IRIB

Một thủy thủ trên tàu khu trục Mỹ đáp lại rằng họ đang đi qua eo biển "theo đúng luật pháp quốc tế".

Quân nhân IRGC phản hồi lại chiến hạm Mỹ, nhấn mạnh đây là "cảnh báo cuối cùng", đồng thời kêu gọi các tàu thuyền ở vịnh Oman giữ khoảng cách với hai tàu khu trục Mỹ vì Iran "sẵn sàng khai hỏa vào họ mà không báo trước".

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, hôm 11/4 thông báo tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr. và USS Michael Murphy đã "đi qua eo biển Hormuz và hoạt động ở Vịnh Ba Tư, trong khuôn khổ nhiệm vụ quy mô lớn nhằm đảm bảo khu vực này không còn thủy lôi do IRGC rải trước đó".

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 nói hai khu trục hạm nước này đã đi qua eo biển Hormuz mà "không bị ai làm gì".

Trong khi đó, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và vùng Vịnh giấu tên cho biết hai tàu khu trục đã di chuyển từ vịnh Oman vào eo biển Hormuz rồi quay lại. "Các tàu chỉ ở lại vịnh Ba Tư trong thời gian ngắn rồi di chuyển qua eo biển Hormuz để về vịnh Oman. Nhiệm vụ của chúng không phải rà phá thủy lôi", báo Mỹ cho hay.

Tàu chiến Mỹ làm nhiệm vụ tại Trung Đông hôm 11/4. Ảnh: CENTCOM

Một máy bay không người lái (UAV) trinh sát Iran đã bị bắn hạ khi tiếp cận chiến hạm Mỹ, nhưng không rõ thời điểm.

Một nguồn tin của New York Times nhận định UAV trên được triển khai nhằm gửi tín hiệu răn đe đến tàu Mỹ. Giới chức Mỹ không cho rằng phi cơ là mối đe dọa trực tiếp, nhưng các tàu chiến vẫn khai hỏa vì không muốn Iran theo dõi hải trình. Các quan chức trên cho rằng vụ bắn hạ UAV không vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Ngay sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, Tehran đã triển khai nhiều xuồng cao tốc để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Các thủy lôi, cùng mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến số lượng tàu hàng đi qua tuyến hàng hải này giảm xuống mức rất thấp, đẩy giá năng lượng tăng cao và mang lại cho Iran đòn bẩy lớn nhất trong xung đột.

Mở lại tuyến đường này là một trong những chủ đề quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn gần đây giữa Mỹ và Iran, dù số tàu thuyền qua lại vẫn còn hạn chế.

Tổng thống Trump ngày 12/4 chỉ trích Iran không thực hiện lời hứa mở cửa eo biển Hormuz, đồng thời ra lệnh cho hải quân Mỹ phong tỏa tuyến hàng hải này.

Vị trí eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Đồ họa: Guardian

Phạm Giang (Theo IRIB, Times of Israel, New York Times)