Iran cho phép 'tàu không thù địch' đi qua eo biển Hormuz

Iran được cho là đã gửi thông báo rằng "các tàu không thù địch" có thể đi qua eo biển Hormuz nếu họ phối hợp với chính quyền Tehran.

Financial Times ngày 24/3 đưa tin Bộ Ngoại giao Iran gửi thư thông báo tới các nước thành viên Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), nói rằng Tehran đã "thực hiện các biện pháp cần thiết và tương xứng để ngăn chặn những kẻ gây hấn cũng như đồng minh của họ lợi dụng eo biển Hormuz để tiến hành các hoạt động thù địch chống lại Iran".

Trong thư, Iran tuyên bố các tàu có liên hệ với Mỹ và Israel, cũng như những bên khác tham gia vào cuộc xung đột, không được tự do đi lại qua tuyến đường thủy này. Các tàu khác có thể "đi lại an toàn", với điều kiện không liên quan tới các bên tham gia hoặc hỗ trợ những hành động gây hấn chống lại Tehran. Các tàu phải "tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn và an ninh đã được công bố".

Một tàu container đi qua eo biển Hormuz tháng 6/2025. Ảnh: AFP

Mỗi ngày vẫn có lượng nhỏ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, nhưng lưu lượng giao thông chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trước khi Mỹ - Israel mở chiến dịch tấn công Iran hôm 28/2.

Theo công ty cung cấp thông tin hàng hải Windward, chỉ có 5 tàu được theo dõi đi qua tuyến đường thủy này thông qua hệ thống nhận dạng tự động (AIS) vào ngày 23/3, giảm mạnh so với mức trung bình 120 lượt tàu đi qua mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra.

Trong những ngày đầu chiến sự, Iran cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào đi qua eo biển Hormuz sẽ bị tấn công, nhưng trong những tuần gần đây, các quan chức Tehran khẳng định rằng tuyến đường thủy này vẫn mở, ngoại trừ đối với "kẻ thù".

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu và đóng vai trò then chốt đối với các nền kinh tế vùng Vịnh.

