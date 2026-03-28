Iran cáo buộc Mỹ - Israel tấn công cơ sở hạt nhân, nhà máy thép

Iran nói Mỹ - Israel không kích các cơ sở hạt nhân và nhà máy thép, dọa đáp trả tương xứng vào lợi ích của Tel Aviv và Washington.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) cho biết cơ sở sản xuất uranium cô đặc ở thành phố Ardakan thuộc tỉnh Yazd, miền trung nước này, đã bị nhắm mục tiêu trong đợt tấn công do Mỹ - Israel thực hiện hôm 27/3. "Đánh giá ban đầu cho thấy sự việc không làm rò rỉ vật liệu phóng xạ từ nhà máy. Người dân xung quanh không cần lo ngại", cơ quan này cho hay.

Uranium cô đặc được tạo ra bằng cách dùng axit để tách uranium ra khỏi quặng. Vật liệu này sau đó sẽ được xử lý tiếp và làm giàu để tăng độ tinh khiết, phục vụ ứng dụng dân sự và quân sự.

Khói bốc lên từ một địa điểm bị không kích ở thủ đô Tehran, Iran ngày 3/3. Ảnh: AFP

Hãng tin Fars News cùng ngày dẫn lời Hassan Ghamari, quan chức tỉnh miền trung Markazi của Iran, nói rằng Mỹ - Israel còn tập kích tổ hợp sản xuất nước nặng Khondab ở tỉnh này. Sự việc không gây thương vong hay làm rò rỉ phóng xạ tại khu vực.

Quân đội Israel xác nhận đã không kích cơ sở nước nặng Arak (tên gọi cũ của Khondab), sau khi phát hiện Tehran nỗ lực tái thiết cơ sở này.

Các lò phản ứng nước nặng có khả năng tạo ra plutonium, nguyên tố có thể làm giàu tương tự uranium và được sử dụng trong lõi bom nguyên tử. Iran từng thông báo xây dựng lò phản ứng nước nặng Khondab để phục vụ nghiên cứu và dự định đưa vào hoạt động trong năm nay. Tuy nhiên, cơ sở đã bị Mỹ và Israel oanh tạc trong xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025.

Truyền thông Iran còn cáo buộc Mỹ - Israel tấn công nhà máy thép Khuzestan và Mobarakeh, lần lượt ở tây nam và miền trung nước này. Thép là nguyên liệu chiến lược quan trọng đối với sản xuất công nghiệp và quân sự, trong đó có chế tạo tên lửa và tàu thuyền.

Fars News nói rằng mục tiêu gồm trạm biến áp và dây chuyền sản xuất thép hợp kim ở nhà máy Mobarakeh, cùng nhà kho ở nhà máy Khuzestan. Hãng tin Tasnim cho biết vụ tấn công nhà máy Mobarakeh khiến ít nhất một người chết, hai người bị thương.

Vị trí một số cơ sở hạt nhân của Iran. Đồ họa: AFP

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào các công ty công nghiệp có liên quan đến Mỹ và Israel trong khu vực. IRGC kêu gọi nhân viên những cơ sở này rời nơi làm việc, cư dân trong bán kính một km cần di tản cho đến khi các cuộc tấn công kết thúc.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz trước đó nói Israel sẽ tăng cường không kích Iran, cảnh báo Tehran sẽ phải trả giá đắt vì vẫn tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo. "Quân đội Israel sẽ tăng cường độ tấn công và mở rộng mục tiêu sang những ngành giúp Iran phát triển, sử dụng các vũ khí nhằm vào dân thường Israel. Họ sẽ phải trả giá đắt, càng ngày càng nặng nề", ông nói.

Như Tâm (Theo AFP, Times of Israel)