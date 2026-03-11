Iran cáo buộc Australia bắt cóc cầu thủ

Từ vụ 5 cầu thủ đội tuyển nữ Iran xin tị nạn tại Australia sau Asian Cup nữ 2026, Tehran cáo buộc Canberra "giữ các cô gái làm con tin".

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj chỉ trích chính phủ Australia, cho rằng nhà chức trách nước này đã can thiệp vào đội tuyển sau khi kết thúc giải đấu. Ông nói trên truyền hình nhà nước Iran rằng cảnh sát Australia đã đến khách sạn của đội và đưa một số cầu thủ đi.

"Họ đang bắt các cô gái của chúng tôi làm con tin", Taj nói. "Sau trận đấu cuối của Iran, thật không may là cảnh sát Australia đã đến và can thiệp, đưa một hoặc hai cầu thủ ra khỏi khách sạn. Australia đã làm một điều tồi tệ".

Các cầu thủ nữ Iran tại Australia. Ảnh: miladkingmaker/Instagram

Tình hình càng trở nên phức tạp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Australia cho các cầu thủ Iran tị nạn, và thậm chí đề nghị Washington tiếp nhận họ nếu Canberra không làm điều đó. Sau đó, Australia đồng ý cấp thị thực nhân đạo cho 7 thành viên đội tuyển nữ Iran. Dù vậy, một người sau đó đổi ý và liên hệ với Đại sứ quán Iran tại Australia để về nước.

Lãnh đạo bóng đá Iran cho rằng những tuyên bố như của ông Trump đã khiến vấn đề thể thao bị chính trị hóa. "Trump đã đe dọa Australia", Taj nói thêm. "Làm sao người ta có thể lạc quan về World Cup sẽ tổ chức ở Mỹ? Nếu World Cup diễn ra như thế này, ai mà tỉnh táo lại đi cử đội tuyển quốc gia của họ đến một nơi như thế?".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các cầu thủ vẫn được chào đón nếu trở về. Người phát ngôn Esmaeil Baghaei kêu gọi cô trò Marziyeh Jafari đừng lo lắng và nói rằng Iran "chờ họ với vòng tay rộng mở".

Văn phòng Tổng công tố Iran cũng ra thông báo cho biết các thành viên còn lại của đội được mời về nước "với sự bình an và tự tin", nhằm trấn an gia đình các cầu thủ trước những tin đồn họ có thể bị trừng phạt.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho biết ông đã thông báo với các cầu thủ rằng họ được chào đón ở lại Australia và sẽ được an toàn tại đây. Những người được cấp visa nhân đạo gồm đội trưởng Zahra Ghanbari, cùng các cầu thủ Fatemeh Pasandideh, Zahra Sarbali Alishah, Mona Hamoudi và Atefeh Ramezanizadeh. Hai người khác đăng ký sau đó chưa được tiết lộ danh tính.

Các cầu thủ đã được đưa tới một địa điểm an toàn của cảnh sát liên bang, sau khi họ bày tỏ mong muốn xin bảo vệ. Các thị thực nhân đạo có thời hạn một năm và có thể mở đường cho việc xin cư trú lâu dài.

Nguyên nhân khiến các cầu thủ lo ngại khi trở về Iran bắt nguồn từ một sự việc xảy ra ngay tại giải đấu ở Australia. Trong trận mở màn gặp Hàn Quốc, một số cầu thủ Iran không hát quốc ca. Hành động này nhanh chóng gây tranh cãi tại quê nhà, khi truyền thông Iran gọi đó là "đỉnh cao của sự ô nhục".

Sau khi bị chỉ trích, đội tuyển Iran đã hát quốc ca trong các trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, nhiều tổ chức và nhà quan sát lo ngại các cầu thủ có thể đối mặt với án phạt nếu trở về, bởi luật Iran quy định những hành vi bị coi là phản quốc có thể dẫn tới án tù dài hạn, thậm chí tử hình.

Căng thẳng gia tăng khi cộng đồng người Iran tại Australia tổ chức biểu tình bên ngoài khách sạn của đội tuyển ở Gold Coast, kêu gọi chính quyền bảo vệ các cầu thủ. Một số người cũng chặn đường xe buýt chở đội khi họ rời khách sạn để ra sân bay.

Trong khi đó, các thành viên còn lại của đội tuyển Iran vẫn chưa rõ sẽ chọn trở về nước hay ở lại Australia. Bộ trưởng Burke cho biết Canberra sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ cầu thủ nào khác nếu họ muốn xin bảo vệ.

Hoàng An (theo Nightly, Al Jazeera)