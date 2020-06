Iran cảnh báo tái áp giãn cách xã hội

Iran cho biết có thể phải áp đặt lại những biện pháp quyết liệt để ngăn Covid-19 khi hai ngày liên tiếp ghi nhận hơn 100 người chết do nCoV.

Người phát ngôn của chính phủ Iran Ali Rabiei hôm 15/6 than phiền về tình trạng người dân không thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội tại các địa điểm linh thiêng và trên phương tiện giao thông công cộng.

"Trên tàu điện ngầm ở Tehran, 90% hành khách đeo khẩu trang, song quy tắc cách biệt cộng đồng không được tuân theo. Ở một số tỉnh, chúng ta đã qua đỉnh dịch, nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra đỉnh dịch khác. Nếu chúng tôi thấy nCoV lây lan vượt kiểm soát, chúng tôi chắc chắn sẽ áp đặt các quy định nghiêm ngặt một lần nữa", Rabiei nói trong cuộc họp ở Tehran.

Người dân Iran tại ga tàu ở thủ đô Tehran hôm 10/6. Ảnh: AFP.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari hôm 14/6 và 15/6 lần lượt báo cáo 107 và 113 ca tử vong do nCoV, đánh dấu hai ngày liên tiếp nước này ghi nhận trên 100 người chết kể từ 13/4. Lari cho biết 5 trong số 31 tỉnh của Iran hiện được xếp ở mức "đỏ", mức cao nhất trong thang cảnh báo nguy hiểm ở nước này.

Chính phủ Iran từ tháng 3 bắt đầu đóng cửa trường học, hoãn các sự kiện công cộng lớn và cấm di chuyển giữa các thành phố để ngăn nCoV lây lan, trước khi nới lỏng các hạn chế một tháng sau đó.

Nhiều người lo ngại số ca nhiễm và tử vong do nCoV thực tế ở Iran còn cao hơn rất nhiều do hạn chế về xét nghiệm. Tuy nhiên, nhà dịch tễ học của Bộ Y tế Iran, Mohammad-Mehdi Gouya, cho biết nguyên nhân khiến ca nhiễm gần đây tăng trở lại là do nước này đã mở rộng xét nghiệm cả những người "không có hoặc có triệu chứng nhẹ".

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 8,1 triệu người nhiễm, gần 440.000 người chết và hơn 4,2 triệu người hồi phục.

Ngọc Ánh (Theo AFP)