Iran bị tố phóng UAV vào sân bay Azerbaijan

Azerbaijan nói UAV bay từ Iran đã đánh trúng sân bay và khu vực gần trường học của nước này, cảnh báo đang chuẩn bị biện pháp đáp trả.

Bộ Ngoại giao Azerbaijan hôm nay cho biết ít nhất hai máy bay không người lái (UAV) đã bay từ Iran vào Nakhchivan, vùng lãnh thổ tách biệt của Azerbaijan. "Một UAV rơi xuống nhà ga sân bay Nakhchivan, chiếc còn lại rơi gần một trường học ở làng Shekerabad", cơ quan này cho biết, thêm rằng phi cơ Iran đã làm hai người bị thương và gây hư hại cho sân bay.

Giới chức Azerbaijan đã triệu tập đặc phái viên Iran tại Baku để bày tỏ "phản đối mạnh mẽ" về sự việc, nhấn mạnh đây là hành động "trái với chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế", góp phần làm gia tăng căng thẳng khu vực.

"Azerbaijan bảo lưu quyền tiến hành biện pháp đáp trả phù hợp", thông báo có đoạn.

Khoảnh khắc UAV gây ra vụ nổ tại Nakhchivan hôm 5/3.

Bộ Quốc phòng Azerbaijan tuyên bố đang chuẩn bị "những phương án trả đũa cần thiết" để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền đất nước, cũng như an toàn của người dân và hạ tầng dân sự. "Những hành động tấn công như vậy chắc chắn sẽ bị đáp trả", cơ quan này nhấn mạnh.

Tehran chưa bình luận về thông tin.

Iran lâu nay tỏ ra lo ngại về khả năng Israel, đồng minh thân cận và là nhà cung cấp vũ khí chính của Azerbaijan, dùng lãnh thổ nước này để tiến hành các cuộc tấn công. Baku hồi tháng 6/2025 cam kết với Tehran rằng sẽ không cho phép nước khác sử dụng lãnh thổ của mình để thực hiện đòn tập kích nhằm vào Iran.

Tehran từ lâu cũng thể hiện cảnh giác với tư tưởng ly khai trong cộng đồng thiểu số người Azerbaijan tại Iran.

Vị trí Nakhchivan. Đồ họa: Gzero

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh.

Các cuộc tấn công của Mỹ - Israel đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và loạt quan chức cấp cao thiệt mạng. Iran mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ có lực lượng Mỹ tại nhiều nước Trung Đông.

Hơn 1.000 người ở Iran, khoảng 10 người tại Israel và nhiều trường hợp khác ở Trung Đông đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát. Liên Hợp Quốc cho biết chỉ trong hai ngày đầu tiên của cuộc chiến, 100.000 người đã phải rời khỏi thủ đô Tehran của Iran.

Phạm Giang (Theo AFP)