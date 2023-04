Iran bắt tàu dầu ở Vịnh Oman

Hải quân Mỹ cho biết Iran đã bắt tàu chở dầu treo cờ Quần đảo Marshall trên Vịnh Oman, yêu cầu Tehran lập tức thả tàu.

"Hành động bắt tàu của Iran trái với luật pháp quốc tế và gây rối loạn an ninh, ổn định khu vực. Iran nên thả tàu chở dầu ngay lập tức", Hạm đội 5 của hải quân Mỹ cho biết trong tuyên bố ngày 27/4.

Hạm đội 5 xác định tàu chở dầu bị bắt là Advantage Sweet, treo cờ Quần đảo Marshall. Dữ liệu theo dõi vệ tinh của MarineTraffic cho thấy tàu Advantage Sweet xuất phát từ Kuwait và dự kiến đến thành phố Houston, bang Texas, Mỹ.

Advantage Sweet phát tín hiệu cầu cứu chiều 27/4, khi đang ở vùng biển quốc tế ở Vịnh Oman, phía bắc thủ đô Muscat của Oman, theo hải quân Mỹ. Hạm đội 5 cho biết đây là vụ bắt tàu thương mại thứ năm của Iran trong hai năm qua.

Chiến hạm của Iran ở Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

"Việc Iran tiếp tục quấy rối hoạt động của các con tàu và can thiệp quyền tự do đi lại trong vùng biển khu vực là mối đe dọa đối với an ninh hàng hải và nền kinh tế toàn cầu", tuyên bố của Hạm đội 5 nêu thêm.

Quân đội Iran sau đó xác nhận bắt tàu dầu này, với lý do nó đã "va chạm với một thuyền của Iran", khiến một số thủy thủ bị thương và hai người mất tích.

Công ty Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu tàu Advantage Sweet chưa bình luận về thông tin.

Quan hệ giữa Iran và Mỹ trở nên căng thẳng kể từ khi tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc thế giới, trong đó Tehran phải hạn chế làm giàu uranium để được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Mỹ sau đó cáo buộc Iran tiến hành nhiều vụ bắt tàu ở eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu trên thế giới.

Hải quân Mỹ cũng đổ lỗi cho Iran về hành loạt vụ tấn công bằng thủy lôi vào các tàu dầu năm 2019, cũng như vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một tàu dầu khiến hai thủy thủ châu Âu thiệt mạng năm 2021. Tehran phủ nhận các cáo buộc này.

Vị trí Vịnh Oman. Đồ họa: Britannica

Thanh Tâm (Theo Washington Post)