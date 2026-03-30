Iran bác tuyên bố của ông Trump về 'chấp thuận hầu hết đề xuất ngừng bắn'

Bộ Ngoại giao Iran cho rằng đề xuất ngừng bắn 15 điểm mà Mỹ đưa ra là "phi thực tế, vô lý và quá đáng", trái ngược với tuyên bố của ông Trump.

Esmaeil Baghaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, hôm nay cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa Mỹ và Iran, nhưng Tehran đã nhận được các thông điệp từ bên trung gian cho thấy Washington sẵn sàng đàm phán.

"Lập trường của Iran rất rõ ràng ngay từ đầu, và chúng tôi biết rõ đang xem xét khuôn khổ đàm phán nào. Đề xuất được chuyển cho chúng tôi là phi thực tế, vô lý và quá đáng", ông Baghaei nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei trong cuộc họp báo tại Tehran ngày 10/2. Ảnh: Xinhua

Bình luận của Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/3 nói Tehran đã chấp nhận "hầu hết" kế hoạch ngừng bắn 15 điểm do Mỹ đề xuất.

Đề xuất 15 điểm này chưa được công khai, nhưng nó được cho là đề cập đến hàng loạt vấn đề như nới lỏng lệnh trừng phạt, hợp tác hạt nhân dân sự, thu hẹp chương trình hạt nhân Iran, việc giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), yêu cầu giới hạn chương trình tên lửa Iran cũng như việc di chuyển của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Theo ông Trump, khung đề xuất đã được chuyển đến Iran thông qua trung gian Pakistan như một phần của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai nước.

"Tôi tự hỏi có bao nhiêu người ở Mỹ xem xét một cách nghiêm túc chính sách ngoại giao của họ", ông Baghaei nói thêm. "Nhiệm vụ của chúng tôi rất rõ ràng, không như đối phương, vốn luôn thay đổi lập trường".

Ông thêm rằng Iran là bên đang bị tấn công quân sự, nên nước này sẽ tập trung toàn bộ nỗ lực và sức mạnh vào việc tự vệ. Người phát ngôn Baghaei cũng cho hay Iran không tham gia bất kỳ cuộc họp nào gần đây do Pakistan tổ chức với các nước trong khu vực, nhấn mạnh chúng diễn ra trong khuôn khổ mà Tehran không đồng ý.

"Các cuộc họp mà Pakistan tổ chức với các nước láng giềng nằm trong khuôn khổ do chính họ thiết lập và chúng tôi không tham gia khuôn khổ này", ông nói.

Ngoại trưởng 4 nước Pakistan, Ai Cập, Arab Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/3 đã nhóm họp tại Islamabad để tiến hành các cuộc thảo luận ban đầu về xung đột, trong đó chủ yếu tập trung vào các đề xuất mở lại eo biển Hormuz.

Pakistan cuối tuần qua cho biết họ sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran "trong những ngày tới". Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cáo buộc Mỹ vừa phát tín hiệu đàm phán, vừa bí mật lên phương án tấn công trên bộ vào Iran. Ông tuyên bố các binh sĩ Iran đã sẵn sàng đáp trả nếu lính Mỹ tấn công vào nước này.

Chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran trong hơn một tháng qua đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, làm giá dầu tăng mạnh, thị trường năng lượng toàn cầu chịu áp lực lớn khi giao tranh lan rộng và đe dọa các tuyến vận tải chiến lược.

Thanh Tâm (Theo Reuters, CNN, News18)