Iran bác bỏ khả năng ông Trump tham gia chọn Lãnh tụ Tối cao

Đại sứ Iran tại LHQ chỉ trích ý định của ông Trump về tham gia chọn Lãnh tụ Tối cao, gọi đây là hành vi can thiệp nội bộ.

"Iran là quốc gia độc lập và có chủ quyền. Chúng tôi không chấp nhận và sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ cường quốc nước ngoài nào can thiệp vào công việc nội bộ của mình", Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani nói trước các phóng viên tại New York hôm 6/3.

Ông khẳng định quá trình lựa chọn lãnh đạo sẽ diễn ra nghiêm ngặt theo các quy trình hiến pháp, hoàn toàn dựa trên ý chí của người dân Iran và không có hành vi can thiệp từ nước ngoài.

Đại sứ Amir Saeid Iravani phát biểu tại trụ sở LHQ ở New York hồi tháng 5/2024. Ảnh: Reuters

Đại sứ Iravani chỉ trích những bình luận từ Tổng thống Donald Trump đã "vi phạm rõ ràng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, điều đã được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc".

Quan chức Iran cũng nhấn mạnh hành động trả đũa của Tehran đối với những cuộc tấn công của Washington - Tel Aviv là hợp pháp và tương xứng, đồng thời cho biết giới chức nước này đang điều tra về cáo buộc lực lượng Iran không kích các địa điểm phi quân sự.

"Đánh giá ban đầu của chúng tôi chỉ ra rằng một số sự việc có thể là kết quả của nỗ lực đánh chặn hoặc can thiệp từ hệ thống phòng thủ Mỹ, làm chệch hướng vũ khí khỏi những mục tiêu quân sự ban đầu", ông nói.

Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump cho rằng Iran đang "lãng phí thời gian" trong quá trình bầu chọn Lãnh tụ Tối cao thay ông Ali Khamenei, người thiệt mạng do chiến dịch tập kích do Mỹ và Israel tiến hành cuối tuần trước.

Ông Trump tuyên bố mình phải được tham gia quá trình chọn Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, phản đối con trai cố lãnh tụ Khamenei lên nắm quyền.

Vũ Hoàng (Theo AFP)