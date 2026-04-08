iPhone màn hình gập có thể trễ hẹn

Apple có thể trễ hẹn công bố iPhone màn hình gập do đối mặt với thách thức kỹ thuật, và cổ phiếu của hãng giảm 5% ngay sau thông tin.

Theo CNBC, cổ phiếu của Apple giảm 5% ngày 7/4, sau khi Nikkei Asia cho biết "Apple và chuỗi cung ứng đang làm việc dưới áp lực thời gian và giải pháp hiện tại không đủ để giải quyết hoàn toàn các thách thức kỹ thuật".

Trang này thêm rằng tình trạng thiếu hụt chip nhớ, vốn gây khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của iPhone, không phải nguyên nhân gây ra sự chậm trễ. Rào cản nằm ở khâu đàm phán chi phí với đối tác lắp ráp và việc lựa chọn vật liệu cho bản lề. Apple đang cân nhắc giữa kim loại lỏng để tăng độ bền, giảm nếp nhăn màn hình và hợp kim titan in 3D. Quyết định cuối cùng có thể phải chờ đến giai đoạn kiểm tra xác nhận sản xuất vào tháng 7 hoặc tháng 8.

Trước đó, một số nguồn tin nói iPhone gập sẽ xuất hiện cùng thế hệ iPhone 18 vào tháng 9. Nếu các lỗi kỹ thuật không được khắc phục sớm, lịch công bố có thể bị lùi đến cuối 2026 hoặc sang năm 2027, thậm chí đối mặt nguy cơ bị hủy bỏ nếu không đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của Apple về độ bền màn hình.

Tuy nhiên, Bloomberg sau đó đưa tin Apple vẫn đang "đúng tiến độ ra mắt" và cổ phiếu của hãng phục hồi nhẹ, với mức giảm còn khoảng 2%.

Mô hình iPhone gập lộ diện

Cùng ngày, "chuyên gia tin đồn" Sonny Dickson, người từng chia sẻ nhiều hình ảnh mô hình sản phẩm Apple với thiết kế chính xác từ trước khi ra mắt, đã đăng mô hình của iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và iPhone gập.

Mô hình iPhone 18 Pro và iPhone màn hình gập. Ảnh: Sonny Dickson

Các mô hình thường được gửi trước tới nhà sản xuất phụ kiện để thiết kế ốp lưng trước khi máy ra mắt chính thức, do đó độ chính xác về kích thước và ngoại hình khá cao. Điểm gây chú ý là mặt lưng của iPhone gập không có vòng nam châm MagSafe như hai mẫu còn lại.

Nguyên nhân được cho là Apple muốn giữ độ mỏng cho thiết bị. Máy dự kiến có số đo 4,5 mm khi mở, mỏng hơn so với mức 5,64 mm của iPhone Air. Độ mỏng có thể khiến Apple không còn đủ không gian để bố trí các linh kiện phức tạp của hệ thống MagSafe. Tuy nhiên, việc thiếu tính năng đặc trưng trên một thiết bị có giá dự kiến hơn 2.000 USD sẽ gây ra nhiều tranh cãi.

Về kiểu dáng, iPhone gập có thiết kế dạng cuốn sách với màn hình bên trong 7,8 inch, tỷ lệ 4:3 tương tự iPad và màn hình phụ bên ngoài 5,5 inch. Cụm camera sau được thiết kế nằm ngang nhưng không choán hết chiều rộng máy như dòng Air.

Khác với sự lột xác của bản gập, bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của bản tiền nhiệm. Thay đổi dự kiến diễn ra ở mặt trước với Dynamic Island được thu nhỏ, giúp tăng diện tích hiển thị và mang lại vẻ ngoài thanh thoát hơn.

Bắt đầu sản xuất mẫu thử

PhoneArena dẫn nguồn từ chuỗi cung ứng rằng dự án iPhone gập đã bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm, tức Apple gần như chốt xong thiết kế cuối cùng. Mẫu thử ra đời để nhân viên của Apple tiến hành kiểm tra thực tế.

Sản phẩm có thể mang tên iPhone Ultra thay vì iPhone Fold, sử dụng chip 2 nm, bản lề kim loại lỏng. Máy chạy iOS tùy chỉnh cho màn hình gập và trang bị chip A20 Pro, RAM 12 GB LPDDR5X, bộ nhớ trong từ 256 GB đến 1 TB và pin từ 5.000 đến 5.500 mAh.

Dù Apple gia nhập thị trường điện thoại gập muộn hơn so với các đối thủ như Samsung, sự xuất hiện của iPhone gập được kỳ vọng tái định nghĩa phân khúc này, tương tự cách hãng từng làm với smartphone màn hình cảm ứng hay máy tính bảng trước đây.

Huy Đức tổng hợp