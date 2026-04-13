iPhone gập có thể mang tên Ultra, pin 5.800 mAh

Apple có thể đã chọn tên gọi iPhone Ultra và trang bị viên pin 5.800 mAh cho mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng.

iPhone Ultra được dựng lại bởi Jon Prosser của Fpt.

Jon Prosser của Fpt, chuyên gia công nghệ đưa ra nhiều thông tin chính xác về sản phẩm Apple và từng bị hãng kiện về vấn đề này, chia sẻ một số ảnh dựng của mẫu iPhone Ultra. Máy được cho là sẽ dày 9,5 mm khi gập và 4,5 mm khi mở. Mức này cao hơn so với số đo khoảng 8,2 và 4,2 mm của một số mẫu như Galaxy Z Fold7, Oppo Find N6 hay Honor Magic V6, nhưng cảm giác cầm của iPhone Ultra dự kiến không khác biệt nhiều.

Điểm nổi bật trong thông tin rò rỉ là dung lượng pin 5.800 mAh, lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone và bỏ xa đối thủ trực tiếp từ Samsung với pin 4.400 mAh, dù vẫn thấp hơn các smartphone gập từ Trung Quốc.

Về kiểu dáng, iPhone Ultra có thiết kế dạng cuốn sách với màn hình bên trong 7,8 inch, tỷ lệ 4:3 tương tự iPad và màn hình phụ bên ngoài 5,5 inch. Tỷ lệ này khiến thiết bị rộng và ngắn hơn thiết kế phổ biến hiện nay. Màn hình sẽ do Samsung sản xuất và gần như không xuất hiện nếp gấp. Prosser cho biết máy cũng sẽ sử dụng camera ẩn dưới màn hình.

iPhone Ultra dự kiến trang bị chip A20 Pro trên tiến trình 2 nm và bản lề kim loại lỏng hoặc titan in 3D. Máy chạy iOS tùy chỉnh cho màn hình gập, RAM 12 GB, bộ nhớ trong từ 256 GB đến 1 TB. Mức giá cao nhất có thể gần 3.000 USD.

iPhone Ultra được cho là sẽ ra mắt cùng bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vào tháng 9. Tuy nhiên, một số nguồn tin, như Nikkei Asia, nói Apple đang gặp khó khăn về mặt kỹ thuật và có nguy cơ phải điều chỉnh thời gian giao hàng đến người dùng.

Huy Đức tổng hợp