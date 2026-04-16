iPhone gập có thể bị lùi lịch sản xuất

Quá trình sản xuất iPhone màn hình gập được cho là đang chậm hơn so với kế hoạch, nhưng Apple có thể vẫn công bố sản phẩm này vào tháng 9.

Theo DigiTimes, lịch trình sản xuất hàng loạt của iPhone gập, có thể có tên Ultra, bị lùi khoảng hai tháng. Tuy nhiên, Apple chưa thông báo bất kỳ sự thay đổi nào về thời gian ra mắt chính thức tới các đối tác trong chuỗi cung ứng.

Trước đó, Apple dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt iPhone gập vào tháng 6, nhưng mốc thời gian này hiện dịch sang đầu tháng 8. Nguyên nhân nằm ở thách thức kỹ thuật phát sinh trong giai đoạn thử nghiệm kiểm tra kỹ thuật (EVT) mà thiết bị đang trải qua.

Tuần trước, một số nguồn tin như Nikkei Asia cũng đề cập đến những trở ngại có thể buộc Apple phải lùi lịch ra mắt đến cuối 2026 hoặc sang 2027. Thông tin này khiến cổ phiếu của hãng giảm 5%. Tuy nhiên sau đó, chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg nói thiết bị sẽ vẫn xuất hiện trong lễ công bố iPhone 18 vào tháng 9.

Ảnh dựng iPhone Ultra dựa trên tin đồn. Ảnh: Jon Prosser/Fpt.

Việc rút ngắn thời gian từ lúc sản xuất đến khi công bố cho thấy Apple đang chấp nhận một lịch trình nghiêm ngặt hơn để kịp tiến độ. Dù vậy, thiết bị vẫn cần vượt qua hai giai đoạn quan trọng khác là thử nghiệm kiểm tra thiết kế (DVT) và thử nghiệm kiểm tra sản xuất (PVT) trước khi chính thức xuất xưởng.

Các chuyên gia cảnh báo việc lùi lịch sản xuất có thể gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng trong giai đoạn đầu. Với một sản phẩm hoàn toàn mới và đang nhận được nhiều sự quan tâm, iPhone Ultra có khả năng rơi vào tình trạng cháy hàng sau vài phút mở đặt trước.

Về kiểu dáng, một số nguồn tin cho biết iPhone Ultra có thiết kế dạng cuốn sách với màn hình trong 7,8 inch, tỷ lệ 4:3 tương tự iPad và màn hình phụ bên ngoài 5,5 inch. Máy dự kiến trang bị chip A20 Pro trên tiến trình 2 nm và bản lề kim loại lỏng hoặc titan in 3D. Thiết bị chạy iOS tùy chỉnh cho màn hình gập, RAM 12 GB, bộ nhớ trong từ 256 GB đến 1 TB. Mức giá cao nhất có thể gần 3.000 USD.

Huy Đức (theo MacRumors, DigiTimes)