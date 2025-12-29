iPhone 17 Pro Max giữ sức mua sau gần nửa năm mở bán

Chuỗi cửa hàng Clickbuy ghi nhận iPhone 17 Pro Max duy trì sức mua cao hơn các mẫu khác sau gần nửa năm lên kệ, nhờ khác biệt thiết kế, hiệu năng chip A19 Pro.

Sau giai đoạn mở bán sôi động, iPhone 17 Pro Max vẫn nằm trong nhóm smartphone cao cấp có nhu cầu cao tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Cửa hàng cho biết iPhone 17 Pro Max có doanh số cao hơn 750% so với iPhone 17 Pro.

Một trong những yếu tố giúp iPhone 17 Pro Max giữ sức mua là mức độ nhận diện thế hệ mới rõ ràng hơn so với iPhone 16 Pro Max. Apple tinh chỉnh cụm camera phẳng hơn, viền màn hình mỏng và tỷ lệ tổng thể gọn gàng, giúp người dùng dễ dàng phân biệt khi đặt cạnh các đời trước.

Bên cạnh đó, bảng màu mới hướng đến nhóm người dùng trẻ và người nâng cấp từ iPhone 13–14 Pro Max, tạo cảm giác đổi mới đủ rõ để thúc đẩy quyết định mua, thay vì chỉ nâng cấp phần cứng bên trong.

Yếu tố quan trọng giúp iPhone 17 Pro Max bán chạy nhất trong iPhone 17 Series nằm ở hiệu năng. Chip A19 Pro, sản xuất trên tiến trình 3 nm N3P, cho thấy khả năng xử lý ổn định trong các tác vụ nặng như quay video độ phân giải cao, chỉnh sửa ảnh, chơi game đồ họa cao và chạy đa nhiệm kéo dài.

Thiết kế iPhone 17 Pro Max khác biệt thế hệ trước. Ảnh: Clickbuy

So với nhiều smartphone Android cùng phân khúc, iPhone 17 Pro Max giữ ưu thế ở hiệu năng đơn nhân, độ ổn định xung nhịp và khả năng duy trì hiệu suất lâu dài, yếu tố quan trọng với người dùng chuyên nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và nhóm khách hàng sử dụng thiết bị 3-4 năm.

Bên cạnh đó, sau gần nửa năm, Apple Intelligence dần trở thành một phần quen thuộc trong trải nghiệm iPhone 17 Pro Max. Các tính năng xử lý ngôn ngữ, chỉnh sửa ảnh, gợi ý thông minh và tối ưu pin hoạt động trực tiếp trên thiết bị, không phụ thuộc hoàn toàn vào cloud.

Việc AI được tích hợp sâu vào hệ điều hành, hoạt động mượt trên phần cứng riêng giúp iPhone 17 Pro Max có lợi thế rõ rệt so với các mẫu máy chỉ dừng ở tính năng AI thử nghiệm hoặc phụ thuộc ứng dụng bên thứ ba.

iPhone 17 Pro Max sử dụng hệ thống tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber) kết hợp các lớp Graphite giúp duy trì xung cao lâu hơn và giảm hiện tượng tụ nhiệt khi chơi game hoặc quay video dài. Điều này giúp máy duy trì hiệu năng đỉnh cao trong thời gian dài mà không bị bóp xung do quá nhiệt.

iPhone 17 Pro Max bản màu cam. Ảnh: Clickbuy

iPhone 17 Pro Max cũng đáp ứng nhu cầu dùng quay video, làm nội dung mạng xã hội và vlog nhờ khả năng quay ổn định, màu sắc nhất quán và xử lý hậu kỳ nhanh ngay trên máy. Hệ thống camera tối ưu cho video, kết hợp sức mạnh chip A19 Pro, giúp thiết bị duy trì vị thế "máy quay di động" trong phân khúc cao cấp

Theo đại diện Clickbuy, yếu tố thương hiệu và hệ sinh thái tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua hàng. iPhone 17 Pro Max hưởng lợi từ khả năng đồng bộ liền mạch với MacBook, iPad, Apple Watch và AirPods - điểm cộng lớn với nhóm người dùng đã ở sẵn trong hệ sinh thái Apple. Bên cạnh đó, giá trị bán lại cao và chu kỳ sử dụng dài vẫn là lý do khiến nhiều người chấp nhận mức giá cao ban đầu.

"Sau gần nửa năm mở bán, iPhone 17 Pro Max tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của nhóm người dùng cao cấp, cho thấy Apple vẫn đang kiểm soát tốt phân khúc smartphone đắt tiền bằng những giá trị dài hạn thay vì hiệu ứng ngắn hạn", đại diện cửa hàng nói.

(Nguồn: Clickbuy)