iPhone 13 Pro Max giảm giá kỷ lục

iPhone 13 Pro Max bản 128 GB chính hãng được giảm 6,6 triệu đồng, đưa model này lần đầu xuống mức giá dưới 30 triệu đồng.

Theo ông Ngô Quốc Bảo, đại diện hệ thống FPT Shop, nhu cầu mua sắm của người dùng tăng cao khoảng hai tuần trước Tết Nguyên đán nên các hệ thống bán lẻ thường triển khai những chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng. "Trong đó, iPhone 13 series vẫn là những thiết bị được người dùng tìm kiếm nhiều nhất dịp cuối năm", ông cho biết.

iPhone 13 Pro Max lần đầu được điều chỉnh giá xuống dưới 30 triệu đồng.

"Doanh số của các phiên bản iPhone 13 đã tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm hơn 38% lượng máy bán ra toàn hệ thống. Riêng iPhone 13 Pro Max ghi nhận mức giảm kỷ lục, về dưới 30 triệu đồng. Model chiếm 46% lượng máy bán ra cùng thương hiệu, trong đó phiên bản bộ nhớ được quan tâm nhất là 128 GB và 256 GB", ông Nguyễn Ngọc Đạt, CEO hệ thống Di Động Việt, nói.

Hiện iPhone 13 Pro Max 128 GB chính hãng rẻ nhất trên thị trường có giá 29,8 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với cuối tháng 12/2021 và giảm 6,6 triệu đồng so với giá niêm yết khi bắt đầu được mở bán giữa tháng 10/2021.

Cùng phiên bản bộ nhớ, iPhone 13 Pro Max với các màu khác nhau cũng chênh từ 300 nghìn đồng đến hơn một triệu đồng. Cụ thể, bản 128 GB màu than chì có giá 29,8 triệu đồng, màu vàng là 30 triệu đồng, màu trắng đắt hơn 800 nghìn đồng, còn bản màu xanh dương đắt hơn 1,1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, giá chính hãng giữa một số cửa hàng cũng hơn kém nhau khoảng 2 triệu đồng. "Apple không áp giá sàn, nên một số đại lý chủ động bán lời ít hoặc cắt chi phí quảng cáo, quà tặng để giảm trực tiếp vào giá sản phẩm. Năm nay, một số mã màu như than chì, vàng về nhiều nên cửa hàng cũng bán rẻ hơn, tránh hàng tồn kho", ông Lê Xuân Tình, đại diện XTMobile, giải thích.

Ngoài Pro Max, một số model cũng được điều chỉnh giá nhẹ so với lần giảm giá hai tuần trước. iPhone 13 mini 128 GB có giá từ 18,4 triệu đồng, giảm khoảng 400.000 so với cuối tháng 12 và giảm 3,6 triệu đồng so với giá niêm yết. iPhone 13 128 GB được bán từ 21,8 triệu đồng, giảm khoảng 500.000 đồng. iPhone 13 Pro được áp dụng mức giảm tương tự và hiện có giá từ 26,9 triệu đồng.

Theo ông Ngô Quốc Bảo, toàn thị trường smartphone năm nay vẫn ghi nhận sự tăng trưởng nhưng không lớn do ảnh hưởng từ dịch bệnh, nguồn cung và khâu vận chuyển hàng hóa chưa được lưu thông.

Khương Nha