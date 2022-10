iPhone 13 Pro Max đắt khách

Dù iPhone 14 mới được bán chính hãng, doanh số iPhone 13 Pro Max vẫn tăng mạnh nhờ cấu hình tốt và giá liên tục được giảm.

Gần một tuần sau khi iPhone 14 series mở bán tại Việt Nam, Quang Luyện, nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy, Hà Nội, vẫn chưa thể mua được chiếc iPhone 14 Pro Max như dự định. Các cửa hàng đều báo sớm nhất đến tháng 11 mới nhận được máy. Sau khi cân nhắc về cấu hình và giá bán, anh quyết định chọn mua bản 13 Pro Max do máy đang được giảm giá và không phải chờ đợi.

Đa số các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đều xác nhận iPhone 13 Pro Max đang có sức bán tốt tuần này. "Sau khi iPhone 14 lên kệ, doanh số iPhone 13 Pro Max bất ngờ tăng đến 30% so với trước đó", đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết. Theo người này, có hai lý do là iPhone 13 series liên tục được điều chỉnh giá hấp dẫn hơn so với bộ đôi iPhone 14 và 14 Plus, trong khi nhiều người không chờ được iPhone 14 Pro và 14 Pro Max nên chọn bản tiền nhiệm.

iPhone 13 Pro Max bản 128 GB giảm giá còn 26,6 triệu đồng.

iPhone 13 series từng được hạ giá vài lần trong năm, với hai đợt mạnh nhất là cuối tháng 3 và tháng 6. Tuần trước, bản 13 Pro Max bản 128 GB tiếp tục được giảm thêm 300.000 đồng và hiện có giá chính hãng 26,6 triệu đồng. Bản cao cấp nhất với dung lượng 1 TB giảm tiếp 1,6 triệu đồng xuống còn 37,9 triệu đồng.

So với khi mới mở bán vào tháng 10 năm ngoái, iPhone 13 Pro Max đã giảm từ 7,5 triệu đến 10,5 triệu đồng tùy phiên bản bộ nhớ. Theo ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS, iPhone 13 Pro Max đang cùng phân khúc giá với iPhone 14 Plus. Tuy nhiên, bản tiền nhiệm chiếm ưu thế hơn về thiết kế khung viền bằng thép, cụm camera ba ống kính thay vì hai ống kính như 14 Plus. Cả hai cùng dùng chip A15 nhưng màn hình 14 Plus chỉ có tần số làm quét 60 Hz, trong khi 13 Pro Max có màn hình 120 Hz. Hệ thống này cũng ghi nhận doanh số của iPhone 13 Pro Max tăng 20-30% sau khi iPhone 14 lên kệ.

Có doanh số tốt ở Việt Nam nhưng nguồn hàng của iPhone 13 Pro Max không còn nhiều vì Apple đã ngừng sản xuất model này. Đại diện một số cửa hàng cho biết nguồn trong kho chỉ còn đủ phục vụ khách hàng trong tháng 10 và tháng 11.

Khương Nha