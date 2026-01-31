International Series trở lại đấu trường golf Việt Nam

Việt Nam lần thứ hai xuất hiện trong lịch 2026 của nhóm sự kiện trọng điểm thuộc đấu trường golf chuyên nghiệp hạng nhất châu Á – Asian Tour.

International Series Vietnam sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 17/5, theo thể thức đấu gậy bốn vòng, tranh quỹ thưởng hai triệu USD. Giải dự kiến quy tụ 156 golfer, trong đó nhiều ngôi sao từng thi đấu trên PGA Tour Mỹ hoặc DP World Tour châu Âu. Ban tổ chức hiện chưa quyết định địa điểm thi đấu.

Kieran Vincent mừng chức vô địch tại giải Internation Series Vietnam 2023. Ảnh: Asian Tour

International Series lần đầu đến Việt Nam hồi 2023, diễn ra ở KN Golf Links Cam Ranh cũng với quỹ thưởng hai triệu USD. Tại đó, Kieran Vincent, người Zimbabwe lên ngôi vô địch với điểm -19 trên sân par72, lĩnh 360.000 USD sau khi ghi 21 birdie, chỉ hai bogey. Cuộc so tài đó cũng ghi nhận gần 15 golfer Việt Nam được mời góp mặt nhưng đều bị cắt loại, khi điểm lọc ở mức -3.

International Series ra đời năm 2022, từ quan hệ hợp tác chiến lược giữa LIV Golf và Asian Tour trong đó LIV Golf cam kết đầu tư ít nhất 300 triệu USD trong 10 năm. Đây là nhóm giải trọng điểm trên Asian Tour, có bảng xếp hạng riêng, theo tiền thưởng để cuối mùa xác định các gương mặt được vào hệ thống cao hơn là LIV Golf League (hiện chỉ nhận hai suất thăng hạng), bên cạnh cơ hội cải thiện điều kiện tranh vé dự bốn giải major danh giá gồm Masters, PGA Championship, US Open, và The Open.

International Series 2026, ngoài Việt Nam còn diễn ra ở Nhật, Singapore, Morocco, Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines, Hong Kong, Saudi Arabia. Theo lịch trình này, Nhật Bản vào đầu tháng 4 là điểm mở màn, còn Saudi Arabia vào tháng 11 là nơi tổng kết và có quỹ thưởng cao nhất khi ở mức năm triệu USD.

"International Series với chất lượng chuyên môn cao sẽ tiếp tục nâng vị thế của Asian Tour. Chúng tôi vui mừng khi chuỗi giải này đang tạo được đà phát triển mạnh mẽ và đặc biệt phấn khởi khi trở lại Trung Quốc và Việt Nam. Đây là hai thị trường quan trọng, nhiều tiềm năng", ông Cho Minn Thant, Đặc phái viên kiêm CEO Asian Tour nhận xét.

Quốc Huy