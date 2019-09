Điều này không lạ trên thế giới. Ở nhiều nơi, một doanh nghiệp tiên phong tại địa phương thường xuyên là những nhà tổ chức festival. Tại Newcastle, Anh, hãng mua bán xe cũ Lookers hậu thuẫn đại nhạc hội Live from Times Square với hàng chục nghìn du khách mỗi năm. Tại Austin, Texas, Mỹ, gã khổng lồ phân phối vé sự kiện TicketCity đứng đằng sau chuỗi nhạc hội Blues on the Green với quy mô hàng triệu USD.



Năm 2019, Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng ghi nhận hơn 110.000 khách lưu trú, tăng 11% so với cùng kỳ. Mỗi kỳ lễ hội pháo hoa, hiệu suất phòng khách sạn của thành phố này đạt đến 90%, cho dù số lượng phòng của Đà Nẵng liên tục tăng, đang đứng thứ 3 cả nước. Mục tiêu của Sun Group là đưa DIFF gia nhập hệ thống các festival văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí đạt tiêu chuẩn của Diễn đàn Festival Quốc tế (UNESCO).