Phú Quốc cũng liên tiếp đón những siêu du thuyền trọng tải lớn, mang khách hạng sang từ khắp nơi trên thế giới tới thăm đảo. Đơn cử như đầu tháng 5, tỷ phú Joe Lewis - ông chủ CLB bóng đá Tottenham Hotspur đã đậu siêu du thuyền trị giá 150 triệu USD tại vùng biển An Thới, để trải nghiệm cảnh sắc nơi đây. Hay cuối năm ngoái, tàu du lịch AIDAbella quốc tịch Italy chở theo hơn 2.500 du khách và 600 thuyền viên đã neo đậu ở vùng biển Dương Đông.



Phú Quốc với định hướng trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng quốc tế đang tăng trưởng du lịch. Theo Sở Du lịch Kiên Giang, riêng trong tháng 8, Phú Quốc có 464.985 lượt khách tham quan du lịch, tăng 4,3% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 44.821 lượt, tăng 4,4% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 557,2 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ.



Mới đây, tỉnh Kiên Giang xin ý kiến Bộ Chính trị lập thành phố Phú Quốc. Nếu được thông qua, Phú Quốc sẽ trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, mang tới cơ hội đầu tư, phát triển hạ tầng đột phá hơn nữa cho đảo Ngọc.