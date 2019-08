Nằm cách phố cổ Hội An khoảng 20km, ngay từ khi xuất hiện, Vinpearl Nam Hội An là địa danh nổi tiếng tại Quảng Nam. Trong đó, khu vui chơi giải trí Vinpearl Land Nam Hội An ghi điểm khi đầu tư xây dựng thành một "miền di sản" đa dạng, hấp dẫn, bên cạnh hệ thống trò chơi giải trí hiện đại hàng đầu khu vực.Nơi đây được kiến thiết với kỳ vọng mang đến thiên đường trải nghiệm mới, đậm màu truyền thống, hội tụ đủ đặc trưng vùng miền với làng nghề, kiến trúc nhà ở ba miền.Được ví như linh hồn của Vinpearl Land Nam Hội An, đảo Văn hóa dân gian là nơi du khách có thể khởi đầu hành trình "một bước chân qua ba miền văn hóa". Tại cổng chào ở đảo là sân khấu Thủy đình, nơi diễn ra show diễn thực cảnh "Về bến" lúc 10h30 và 16h30 cùng ngày. Trong 30 phút, du khách dường như trở về với bến sông quê, với lớp thuyền đầy lưới cá, những điệu vũ trên nước tươi mát, đầy sức sống, hoạt cảnh hẹn hò bên sông...Ngay phía sau cổng làng, thế giới đời sống văn hóa các dân tộc Bắc - Trung - Nam được phục dựng công phu, "sao y bản chính" những làng nghề truyền thống như dệt lụa, làm giấy dó, vẽ tranh Đông Hồ, làm gốm... Ngôi làng văn hóa thêm độc đáo với kiến trúc nhà xưa: ba gian miền Nam, nhà rường Huế, nhà dài miền núi Bắc Bộ.Với mong muốn "Mang Việt Nam ra thế giới, mang cả thế giới về Việt Nam", cuối tháng 6 vừa qua, tại Bến cảng Giao thoa, show diễn "Thương cảng thần tiên" khai màn, để lại một dấu ấn độc đáo về sân khấu thực cảnh huyền ảo.