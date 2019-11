Công nghệ an toàn

Chú trọng sự an toàn cho người lái và hành khách, Mazda trang bị hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động thông minh i-Activsense trên bộ đôi sản phẩm mới, bao gồm: ga tự động tích hợp radar, hỗ trợ phanh chủ động thông minh, giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cùng 7 túi khí, bao gồm túi khí đầu gối cho tất cả các phiên bản. Đây đều là những tiêu chuẩn an toàn được đánh giá cao trong phân khúc C hiện tại.