Quanh am Ngự Dược và nhiều địa điểm tu hành khác trên Yên Tử, người ta tìm thấy những cây xích tùng cổ thụ.



Am Ngự Dược được triều đình nhà Trần xây dựng tháng 6 năm 1299, một tháng trước khi vua Trần Nhân Tông lên Yên Tử xuất gia. Đó là nơi mà các thiền sư Trúc Lâm bào chế thuốc, tự chữa bệnh và phát cho dân nghèo. Sau bảy trăm năm, giờ am Dược chỉ còn là một phế tích. Những nhân chứng thời gian duy nhất còn lại từ ngày ấy, chỉ còn những cây xích tùng.



Cây có tuổi thọ bảy thế kỷ, và mọc theo hàng lối. Cộng thêm địa điểm trồng, nhiều người cho rằng chúng không phải cây mọc tự nhiên, mà là cây trồng cùng thời điểm Phật Hoàng Trần Nhân Tông lên núi xuất gia, là một phần “hạ tầng” để biến Yên Tử thành trung tâm Phật giáo của cả nước.



Nhưng sau bảy thế kỷ, số phận những cây xích tùng còn lại cũng đang bị đe dọa. Đến những năm 2010, báo chí bắt đầu “kêu cứu” vì thực trạng của hơn hai trăm cây tùng cổ thụ trên Yên Tử.



Bệnh tật, mối mọt, di sản vật chất gần như cuối cùng của Yên Tử còn từ thời Phật Hoàng, đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn.