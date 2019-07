Ma túy vào Việt Nam – Những kỷ lục liên tiếp bị xô đổ

Tình hình tội phạm ma túy tại Việt Nam ngày càng tăng được các cơ quan chức năng lý giải là do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.



Việt Nam cũng như các nước trong khu vực đang trở thành thị trường tiêu thụ các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần lớn trên thế giới. Hoạt động sản xuất, mua bán ma túy ở Đông Nam Á, nhất là khu Tam Giác Vàng, đang gia tăng, ảnh hưởng đến Việt Nam. "Tội phạm hiện nay đã dùng công nghệ mới để sản xuất ma túy nên tốc độ tăng 2-4 lần so với trước", Thứ trưởng Công an, thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho biết sau chuyến đi tới vùng Tam Giác Vàng cùng các cảnh sát Thái Lan, tháng trước.



Đại tá Vũ Văn Hậu, Cục phó Cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý, Bộ Công an nói “vòi bạch tuộc ma tuý đến Việt Nam” đã có trong nhận định trước đó. Gần đây, tội phạm ma tuý chọn miền Trung, TP HCM làm điểm trung chuyển vì vị trí địa lý thuận lợi, dễ đi qua nhiều nước. Bên cạnh đó, do chính sách hải quan thông thoáng, các đường dây ma tuý mượn danh công ty uy tín hoặc lập công ty "ma" để xuất khẩu hàng hóa, giấu ma túy bên trong các container thực phẩm, nhập qua luồng xanh (miễn kiểm tra hải quan) để xuất sang nước thứ ba.



Thống kê cho thấy ma tuý từ Tam Giác Vàng vào Việt Nam có 20% là tiêu thụ, 80% là chuyển ra nước ngoài. Số người nghiện trên toàn quốc rất lớn, chiếm 0,2% dân số và gia tăng hằng năm. Nhưng đây chỉ là con số thống kê người nghiện có hồ sơ quản lý, con số thực tế được cho là lớn hơn rất nhiều.



Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp quốc (UNODC) dự báo tình hình tội phạm ma túy còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Cùng với sự xuất hiện của nhiều loại ma túy mới, việc sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần gia tăng ở hầu hết các quốc gia. Và xu hướng này có thể rất khó kiểm soát.