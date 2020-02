Thương hiệu giày HUG là câu trả lời của doanh nghiệp trước những tên tuổi lớn đã có nhiều năm chiếm lĩnh thị trường trong nước và thế giới. Với Đông Hưng Footwear Group, đây là kết tinh và lời khẳng định mạnh mẽ sau nhiều năm tìm hiểu thị hiếu của khách hàng, chuẩn bị đội ngũ thiết kế tầm quốc tế cùng nguồn nguyên vật liệu chất lượng.



Ngay từ đầu, doanh nghiệp định hướng thương hiệu sẽ dành cho mọi người, đặc biệt là cho giới trẻ. Hiện nay, người tiêu dùng tại thị trường nội địa rất năng động, sáng tạo, luôn muốn khẳng định cá tính qua phong cách thời trang. Lối tư duy này hoàn toàn trùng khớp với tinh thần và mục tiêu mà Đông Hưng hướng đến. Với thông điệp "We are Now" - "chúng ta đang sống trong hiện tại, hiện tại là thời đại của chúng ta", HUG đề cao trải nghiệm tốt trong từng khoảnh khắc. Đồng thời khẩu hiệu còn thể hiện niềm tin vào "thời" của giày Việt trong lòng khách hàng.