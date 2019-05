Bạn biết gì về du lịch Đà Nẵng? Câu trả lời, rất dễ dàng, sẽ là “tăng trưởng nhanh”. Đà Nẵng là một trong những thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất Việt Nam trong 10 năm qua, với động lực chính là du lịch, đó là điều mà rất nhiều người có thể trả lời.



Nhưng để mô tả được sự lột xác của đô thị ven biển này, thì động từ “tăng trưởng” không chứa đủ các sắc thái.



Hãy cùng làm một thử nghiệm với VnExpress. Trong các biểu đồ dưới đây, chính độc giả sẽ là người vẽ con đường mà Đà Nẵng đã đi trong 10 năm qua, căn cứ vào cảm nhận của chính bạn, trước khi đối chiếu nó với những gì đã thực sự diễn ra.



Bạn biết gì về Đà Nẵng?

Biểu đồ tổng lượng khách du lịch Từ năm 2009 đến 2018, lượng khách tới Đà Nẵng tăng trưởng tới 463%. Cũng thời gian đó, sân bay Đà Nẵng từ 2 triệu lượt khách năm 2009 lên hơn 13 triệu lượt khách năm 2018. Biểu đồ tổng doanh thu từ du lịch Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm về tổng thu du lịch trong 15 năm qua là 25,5%. Với tỷ lệ này, Việt Nam thường xuyên nằm trong top 10 điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong thập kỷ qua (năm 2017 đứng đầu khu vực châu Á). Biểu đồ tổng số đơn vị kinh doanh lữ hành Sau 15 năm, số lượng đơn vị lữ hành tại Đà Nẵng tăng 4,7 lần, từ 67 đơn vị (2004) lên 320 đơn vị (2018). Trong đó, giai đoạn tăng trưởng nhanh bắt đầu từ khi Bà Nà Hills được đưa vào khai thác và hoạt động vào năm 2009. Biểu đồ cơ sở lưu trú Từ năm 2009, số lượng phòng lưu trú tại Đà Nẵng đã tăng gấp 8,2 lần, lên 36.031 phòng (năm 2018). Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, mỗi năm Đà Nẵng có thêm hơn 7.000 phòng. Các cơ sở lưu trú tăng mạnh về chất và lượng góp phần khẳng định chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Sự tăng trưởng đến từ đâu? Những đường dốc đứng trên các biểu đồ du lịch Đà Nẵng đều có một điểm chung: sự đột phá gắn với sự xuất hiện của các sản phẩm du lịch nổi tiếng.



Khi Sun Group quyết định xây dựng một tuyến cáp treo nắm giữ tới 2 kỷ lục Guinness, và sau đó là một công viên chủ đề lớn trên đỉnh núi Bà Nà, đã có rất nhiều sự ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên đến từ các nhà quản lý, khi “lựa chọn địa điểm khá xa so với thành phố mà không lựa chọn biển” - như phát biểu của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng. Sự ngạc nhiên đến từ cả các tổ chức du lịch quốc tế, khi Hiệp hội các công viên giải trí và du lịch quốc tế (IAAPA) tuyên bố “rất bất ngờ vì chất lượng hoàn thiện dịch vụ” trên đỉnh núi Bà Nà.



Năm 2009, năm Bà Nà Hills đi vào hoạt động trở thành dấu mốc quan trọng của các biểu đồ. Trước đây Đà Nẵng được xem là một điểm trung chuyển cho du khách tới để sau đó đi Huế hoặc Hội An - các vùng du lịch nổi tiếng. Hiện tại, Đà Nẵng trở thành điểm du lịch trung tâm, và cứ 3 khách tới Đà Nẵng thì một người ghé Bà Nà. Tốc độ tăng trưởng của khu du lịch này có năm lên tới hơn 50%, như giai đoạn 2014-2016.



Cùng với Bà Nà Hills, việc cải tạo hạ tầng thành phố, đặc biệt là con đường ven biển và tạo điều kiện cho các dự án đầu tư lớn liên quan đến du lịch khiến Đà Nẵng thay đổi. Hiện tại, Đà Nẵng chiếm đến gần 12% số phòng 3-5 sao trong cả nước, chỉ đứng sau Hà Nội và TP HCM.



Lễ hội pháo hoa, cùng với các hoạt động lễ hội trên đỉnh Bà Nà, khiến Đà Nẵng được World Travel Awards trao giải “Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á” năm 2016.



Cho đến năm 2007, cả thành phố chỉ có hơn 1.000 phòng 3-5 sao, không bằng một phần mười so với hiện nay, trong đó chỉ có một resort 5 sao hoạt động từ năm 1997. Một thập niên sau đó, thành phố đã có khả năng đón tiếp các nguyên thủ hàng đầu thế giới tại APEC 2017.



Những dấu mốc mới vẫn đang được tạo ra: năm 2018, kể từ sau "hiện tượng Cầu Vàng", số chuyến bay quốc tế tới Đà Nẵng từ các thị trường mới như Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ… tăng đột biến. Chỉ riêng tháng đầu năm 2019, số chuyến bay từ Thái Lan tới Đà Nẵng đã tăng tới 56 chuyến/tuần.