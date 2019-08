Chị từng làm qua rất nhiều công việc, cứ nghề nào mà kiếm được đồng tiền chân chính để nuôi con, chị không nề hà vất vả mà nhận lời ngay. Từ in giấy, tạp vụ đến giúp việc nhà, đến bây giờ, bản thân chị không nhớ nổi mình đã làm qua bao nhiêu nghề. Chị không sợ cực, sợ khổ mà sợ nhất là không thể chăm con. Thế là khi lên báo đọc thông tin tuyển dụng tài xế GrabBike (năm 2016), nhẩm tính thấy thời gian làm việc linh hoạt, công việc cũng có thể đảm đương, chị liền đăng ký và làm đến bây giờ.



Chị nhớ như in ngày đầu tiên nói với các con về công việc mới này, cả 3 đều đồng loạt phản đối. Lý do lớn nhất là sợ mẹ gặp nguy hiểm. Chị đã phải thuyết phục rất nhiều, các con cũng hiểu hoàn cảnh của gia đình nên cuối cùng đều đồng ý. Mỗi lần thấy mẹ dắt xe, mặc đồng phục, các con đều dặn dò phải đi cẩn thận, một ngày gọi điện thoại nhiều lần để biết chắc mẹ vẫn an toàn.