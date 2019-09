Đèn chiếu sáng thích ứng thông minh, công nghệ BMW Adaptive LED tích hợp chức năng tự động điều chỉnh luồng sáng theo điều kiện thực tế. Vòng tròn mắt kép độc đáo, thiết kế 3D icon LED cách điệu với hình khối mới, tạo chất hiện đại. Đèn sương mù LED. Lưới tản nhiệt đặc trưng BMW thiết kế lớn hơn so với phiên bản cũ, giúp phần đầu xe giờ đây “ngầu” hơn.



BMW X4 thế hệ mới sử dụng hệ khung gầm CLAR dạng mô-đun tùy biến. Tăng cường thêm vật liệu nhôm siêu nhẹ trong hệ khung, xe nhẹ hơn so với phiên bản cũ 50 kg trong khi thông số kích thước đều tăng trưởng. X4 dài, rộng và cao lần lượt 4.752 x 1.918 x 1.621 (mm). Trục cơ sở dài 2.864 tương đương BMW X3.



So với đối thủ Mercedes GLC Coupe, BMW X4 dài hơn 96 mm, rộng hơn 28 mm và thấp hơn 23mm. Với thông số kể trên, X4 có khả năng lội nước sâu 500 mm. Khoảng sáng gầm xe là 204 mm.



BMW X4 tại Việt Nam sở hữu gói trang bị xLine gồm những miếng ốp màu nhôm tương phản trên nóc xe, hai bên hông xe, cản sau và cản trước. Bộ mâm nan chữ Y 5 chấu kép thiết kế dạng cánh hoa, kích thước 19 inch. Cặp ống xả hình tròn, bố trí đối xứng hai bên đuôi xe.