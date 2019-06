BMW phải dẫn động cầu sau, hoặc bốn bánh.

Lưới tản nhiệt Dual-Kidney phải theo khuôn thước.

Đèn hậu hình chữ L đặc trưng.

.........

Đó là những gì người ta thường nói.



Nhưng khi ra mắt, X2 khiến công chúng bất ngờ khi trong hình hài là một chiếc BMW dẫn động cầu trước. Đội ngũ thiết kế đã ‘lật ngược’ bộ lưới tản nhiệt dual-kidney đặc trưng. ‘Bẻ cong’ hình chữ L ở đèn hậu để tạo hình phá cách. Màu vàng ánh kim thời thượng Galvanic Gold khiến X2 nổi bật trong dải sản phẩm vốn là những màu tông xanh dương truyền thống kiểu BMW hay màu kim loại sang trọng hợp với đa số. “Be the One who dares – sống khác biệt, bạn có dám”, slogan của X2 như lời gợi mở cho những khách hàng của BMW trong thời đại mới.



“BMW X2 hướng đến giới trẻ năng động, đề cao giá trị bản thân và tìm kiếm niềm vui đích thực sau tay lái”, đại diện Thaco cho biết tại lễ ra mắt xe ở Việt Nam. Giá khởi điểm 1,829 tỷ đồng cho phiên bản sDrive 18i. Cao cấp hơn, sDrive 20i kèm gói nâng cấp M Sport X có giá 2,139 tỷ đồng. Mức giá cao hơn đối thủ của BMW X2 như thông điệp đưa ra về mẫu xe có giá trị về chất chứ không phải lượng.