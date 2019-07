Ẩn dưới thiết kế mới là những tinh hoa công nghệ

Ẩn dưới thiết kế mới là những tinh hoa công nghệ được hun đúc hơn 100 năm của BMW giúp 520i mang đến một định nghĩa mới về sự sang trọng.

BMW 5 series thế hệ mới ra đời theo cách mà BMW thể hiện trên dòng 7 series trước đó. Trải qua 7 thế hệ phát triển trong hơn 4 thập kỷ, 5 series là dòng xe quan trọng bậc nhất của BMW và cũng là dòng xe bán chạy thứ hai của thương hiệu, sau 3 series. Từ khi xuất hiện lần đầu tiên, đến nay đã có khoảng 8 triệu xe lăn bánh trên toàn thế giới. Thế hệ trước của 5 series bán ra hơn 2,1 triệu xe, có 6 năm liên tiếp đứng đầu phân khúc về doanh số bán. Những con số kể trên giúp 5 series chiếm tới 50% lợi nhuận của hãng xe Đức.



Yếu tố quan trọng giúp BMW 5 series đạt được thành công trên bởi mẫu xe này dung hòa được 2 yếu tố: cảm giác lái thể thao, năng động của mẫu 3 series và sự sang trọng, lịch thiệp của “anh cả” 7 series.

Trước ngày giao xe đến tay khách hàng, BMW UK phát sóng trực tuyến 4 tập trong series chương trình về BMW 5 series thế hệ mới. Tại tập đầu tiên, Nicki Shields, nữ phóng viên xinh đẹp đam mê đua xe cùng đại diện của BMW so sánh giữa BMW 5 series thế hệ đầu tiên và thế hệ thứ 7 hoàn toàn mới.



“Có ít nhất ba chi tiết đã tồn tại bất kể thời gian trên BMW 5 series. Bộ lưới tản nhiệt Dual Kidney, đèn chiếu sáng mắt kép, cửa sổ phụ hofmeister… là những “di sản” được BMW lưu giữ trên 5 series suốt 40 năm qua”, Nicki nói. “Đây là những đặc điểm mà đối thủ của BMW không thể có. Những yếu tố trên cũng là lý do khiến BMW trở thành một trong những hãng xe có lượng “fan” hùng hậu và trung thành bậc nhất.



Ẩn dưới những chi tiết mang tính “di sản”, hãng xe tiến hành nâng cấp hàng loạt công nghệ mới nhất. BMW 520i sở hữu bộ lưới tản nhiệt được tích hợp công nghệ tự động đóng mở Active AirStream. Khi nhiệt độ động cơ chạm ngưỡng giới hạn làm việc hiệu quả, hệ thống này tự động mở hoặc đóng các cánh gió bên trong khe tản nhiệt, giúp xe luôn hoạt động trong điều kiện lý tưởng nhất.

Đặc biệt, BMW 520i thế hệ mới sử dụng hệ khung gầm ma trận Cluster Architecture (CLAR) mà BMW giới thiệu lần đầu trên 7 series. Hệ khung gầm này được tăng hàm lượng nhôm và thép có độ bền cao. Ngoài ra, nằm trong gói công nghệ giảm khối lượng xe có tên BMW Efficient Lightweight, các tấm thân xe, nắp ca-pô, nóc và cửa xe được làm bằng vật liệu nhôm siêu nhẹ. Tất cả những giải pháp trên giúp BMW 5 series thế hệ mới giảm tới 100kg so với phiên bản tiền nhiệm, dù kích thước thân xe lớn hơn.



BMW 520i dài, rộng và cao lần lượt 4.936 x 1.868 x 1.479 (mm). Trục cơ sở 2.975mm. So với phiên bản 520i cũ, xe dài hơn 26mm, rộng hơn 8mm và cao hơn 16mm. So với Audi A6 hay Mercedes E-class, 5 series thế hệ mới đều có kích thước dài và rộng hơn. Hệ số cản gió đạt 0,22 Cd, thấp nhất phân khúc. Hệ số cản gió càng thấp, tính khí động học càng cao, mức tiêu hao nhiên liệu vì thế được tối ưu.



Xe sử dụng bộ mâm kích thước 17 inch. Lốp an toàn runflat là trang bị mặc định trên xe BMW thế hệ mới, có khả năng di chuyển 80km/h khi bị nổ và không cần có khoang chứa lốp dự phòng ở cốp phía sau.