BMW 320i sử dụng hệ thống trợ lực điện tử Servotronic, có tỷ số biến thiên theo tốc độ. Ở dải tốc độ thấp, người lái không phải tốn nhiều sức “vần” vô-lăng. Ngược lại, ở dải tốc độ cao hoặc vào cua, hệ thống lái sẽ tự động điều chỉnh độ cứng vững, để vô-lăng đạt độ nhạy bén và chính xác cao. Servotronic của BMW chỉ sử dụng điện năng tác động khi cần thiết. Trong trường hợp đi thẳng, hoặc duy trì tay lái ở một góc thì mô-tơ điện sẽ không hoạt động.



Xe được trang bị bốn chế độ vận hành, hiển thị sinh động thông qua màn hình giải trí trung tâm. Chế độ vận hành (Driving Experience Control) là hàng loạt những giải pháp tác động vào động cơ, hộp số, vô-lăng, mức điều hòa… tùy biến theo yêu cầu từ người lái.



Eco Pro là chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu nằm trong gói công nghệ Efficient Dynamics, được hiển thị màu xanh dương mát mắt. Tại chế độ này, vô-lăng nhẹ và linh hoạt, phản ứng chân ga từ tốn và êm ái hơn. Hộp số 8 cấp chuyển số nhẹ nhàng ở tua máy thấp hơn so với ba chế độ còn lại.



Hệ thống tái tạo năng lượng phanh (Break Energy Regeneration) hoạt động mỗi khi người lái nhấc chân khỏi bàn ga. Khi giảm tốc và chạy theo quán tính, hệ thống này ngay lập tức chuyển đổi động năng thành điện năng tích trữ trong ắc quy. Lượng điện năng được tái tạo này sử dụng để vận hành hệ thống điều hòa, âm thanh và các thiết bị điện tử khác đang hoạt động.



Chế độ Comfort nhỉnh hơn đôi chút so với Eco Pro. Vô-lăng nặng hơn, bàn ga nhạy hơn và động cơ phản ứng linh hoạt hơn nhưng không quá phấn khích.



Sự phấn khích được tạo ra bởi chế độ Sport và Sport+. Hai chế độ này tương đồng nhau, sự khác biệt là hệ thống kiểm soát độ bám đường Traction Control System (TCS) được tắt đi trên Sport+. Màn hình trung tâm hiển thị dạng 3D với màu cam từ vô-lăng, hộp số cho đến hệ truyền động. Chân ga nhạy bén, vô-lăng cứng vững như những chiếc BMW sử dụng trợ lực thủy lực truyền thống. Đây là chế độ giúp người lái vận hành BMW 320i theo cá tính riêng biệt.



“Thật hợp lý khi bánh trước chỉ làm nhiệm vụ dẫn lái, còn bánh sau đẩy. Đó là lý do vì sao BMW luôn cho cảm giác lái tốt”, Jeremy Clarkson, biên tập viên nổi tiếng của TopGear – Chương trình truyền hình về ô tô của Anh dẫn giải.



Vận hành BMW 320i trong điều kiện đánh lái gắt và liên tục (zig-zag) trở nên dễ dàng hơn những mẫu sedan thuần túy khác. Tốc độ được đẩy lên cao, chạm ngưỡng 50km/h mà không gặp nhiều khó khăn. Hệ khung gầm cứng vững, được gia cố bởi thanh giằng dưới gầm khiến việc ôm cua mượt mà, thân xe không bị vặn nhiều.