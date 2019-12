Vào dịp hè hàng năm, Hà Nội thường xuyên hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao đột biến.



“Tổng công ty đã chủ động lên phương án và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, vận hành, tăng cường bố trí hàng nghìn ca trực, chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả… nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định”, đại diện EVNHANOI nói. “Mức tiêu thụ điện tại thủ đô trong những ngày hè cao điểm nắng nóng thường vượt cao hơn so với cùng kỳ năm trước”.



Trong mùa mưa bão, EVNHANOI đã chủ động tách nguồn cung cấp điện ra khỏi vận hành, điển hình là tại các xã ngập lụt trên huyện Chương Mỹ. Đồng thời tổ chức ứng trực liên tục đến khi nước rút để nhanh chóng cấp điện trở lại cho người dân. Chỉ số SAIDI (thời gian mất điện trung bình) năm 2019 chỉ còn 251,35 phút giảm 15 lần so với năm 2013.