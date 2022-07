'In the Mirror - Gương thần': Lân Nhã trở lại sở trường

20h, MC nhắc khán giả ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị thưởng thức đêm nhạc. In the Mirror - Gương thần #2 bắt đầu với những thanh âm của điệp khúc Man in the Mirror do ban nhạc Anh Em biểu diễn. MC Minh Xù đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Chương trình gặp sự cố mất điện. 500 khán giả có mặt đồng loạt vỗ tay cổ vũ êkíp. Ban tổ chức gấp rút xử lý trong khi phần đông khán giả kiên nhẫn ngồi chờ. Khi nhạc sĩ Huy Tuấn đùa "Giờ ban nhạc sẽ chơi lại từ đầu, như chưa có chuyện gì xảy ra", khán giả đồng loạt vỗ tay.