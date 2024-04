Imexpharm thông qua chính sách chi trả cổ tức mới

Chính sách chi trả cổ tức mới cho năm 2024 - 2025 tăng lên thành 20%, bao gồm 10% cổ tức bằng tiền và 10% cổ tức bằng cổ phiếu.

Nghị quyết này được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (AGM) công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm, diễn ra ngày 26/4 tại khách sạn Hilton Saigon, quận 1, TP HCM.

Bà Chaerhan Chun, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Imexpharm cho biết, năm 2023, Imexpharm phải đối mặt với nhiều thách thức do môi trường vĩ mô phức tạp tạo ra, bao gồm lạm phát, địa kinh tế phân mảnh, địa chính trị bất ổn, và biến đổi khí hậu, thế nhưng công ty lại đạt kết quả hoạt động tốt nhất kể từ khi niêm yết.

Bà Trần Thị Đào, Tổng Giám đốc điều hành cũng nhận xét, nhiều thập kỷ đầu tư vào công nghệ đã giúp công ty sở hữu số lượng dây chuyển sản xuất đạt chuẩn EU-GMP mạnh, mang lại lợi thế cạnh tranh, giúp thúc đẩy mức tăng trưởng kỷ lục của Imexpharm trong năm 2023.

Nhà máy kháng sinh công nghệ cao IMP4 đạt chuẩn EU-GMP của Imexpharm. Ảnh: Imexpharm

Tổng doanh thu của Imexpharm tăng 26% so với năm trước, đạt mức 2.113 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh một năm tăng trưởng kỷ lục đối với công ty, cũng cao hơn so với mức tăng trưởng chung của toàn thị trường chỉ đạt 8%. Chỉ số EBITDA tăng 31% và kết thúc năm ở mức 466 tỷ đồng, vượt đáng kể so với kế hoạch. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EBITDA của Imexpharm đạt mức 17,5%.

Ông Nguyễn Anh Duy – Giám đốc Tài chính Imexpharm công bố lợi nhuận và tăng trưởng của doanh nghiệp trong đại hội đồng cổ đông. Ảnh: Imexpharm

Xuyên suốt cả năm 2023, Imexpharm giữ vững vị trí dẫn đầu về sản xuất và phân phối thuốc kháng sinh tại thị trường Việt Nam với thị phần đạt xấp xỉ 9%. Các sáng kiến đa dạng hóa đã mang lại doanh thu tăng trưởng từ nhiều loại sản phẩm khác nhau, đặc biệt là các loại thuốc ho, giảm đau, hạ sốt và các loại thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Doanh nghiệp mở rộng các nguồn thu nhập bằng cách đầu tư vào phân khúc có tiềm năng cao là vitamin và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phù hợp với đà tăng trưởng của thị trường chăm sóc sức khỏe.

Với cam kết đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, Imexpharm đã bắt tay vào khám phá thị trường quốc tế vào năm 2023. Công ty được định vị chiến lược tốt để mở rộng phạm vi bán hàng các thị trường đa dạng trên khắp châu Á và châu Âu. Điều này là nhờ các tiêu chí SHE (An toàn, Sức khỏe, Môi trường) và MRO (Bảo trì, Sửa chữa, Vận hành) chuẩn quốc tế, bên cạnh việc sở hữu 27 Giấy phép Lưu hành sản phẩm (MAs) tại châu Âu.

Bước sang năm 2024, với nhiều thách thức, Imexpharm cam kết đạt mức tăng trưởng từ hai con số. Tiếp nối năm kỷ lục năm 2023, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu gộp 24%. Trong đó, dự kiến sẽ đạt được mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trên kênh bán hàng ETC lên đến 49% và tăng trưởng EBITDA lên 18%.

Giữa bối cảnh môi trường kinh doanh diễn biến phức tạp đã ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh quý 1/2024 của các doanh nghiệp nói chung và Imexpharm nói riêng. Theo đó, hệ thống và quy trình luôn được Công ty áp dụng để xử lý những biến động của thị trường, đồng thời các kế hoạch phát triển sản phẩm mới, khai phá thị trường mới sẽ giúp Imexpharm tự tin hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm nay.

Bà Chaerhan Chun (phải), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Imexpharm trao đổi với các cổ đông trong sự kiện. Ảnh: Imexpharm

Bà Chaerhan Chun cho biết, vận hành doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm cạnh tranh khốc liệt và không ngừng thay đổi là điều không hề dễ dàng. Đội ngũ ban lãnh đạo tự hào về những thành tựu mà Imexpharm đạt được trong năm 2023.

"Năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đương đầu với mọi thách thức, linh hoạt điều chỉnh mô hình kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thực hiện những cam kết mà chúng tôi đã đưa ra với các cổ đông ngày hôm nay", bà Chaerhan Chun nói.

Bà Trần Thị Đào cũng đánh giá, mặc dù năm 2024 sẽ có nhiều thử thách phía trước, nhưng công ty luôn chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những kết quả tiếp theo.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh doanh số bán hàng trên các kênh có mức tăng trưởng vượt bậc, đặt biệt là kênh ETC. Các nhà máy, bao gồm cả nhà máy IMP4 mới nhất, cũng đang tăng tốc sản xuất để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm cũng như tìm cách phát triển sang các thị trường mới", bà Đào nói.

(Nguồn: Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm)