Imexpharm đồng hành hội nghị dược sĩ nhà thuốc tại Đà Nẵng

Đà NẵngCông ty Dược phẩm Imexpharm giới thiệu nhiều giải pháp điều trị thiết thực và cập nhật xu hướng mới tại Hội nghị Khoa học dược sĩ nhà thuốc mở rộng lần IV.

Hội nghị Khoa học dược sĩ nhà thuốc mở rộng lần IV diễn ra trong hai ngày 3-4/4, tại Đà Nẵng. Sự kiện thu hút sự tham gia, đồng hành của khoảng 1.500 đại biểu và gần 30 doanh nghiệp dược trên toàn quốc, trong đó có Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Anh Nguyễn Đăng Nam (trái) - Trưởng phòng Marketing Imexpharm chụp ảnh lưu niệm với khách tham dự Hội nghị Dược sĩ nhà thuốc 2026. Ảnh: Imexpharm

Hội nghị năm nay tập trung vào thực hành nhà thuốc, từ tư vấn an toàn, theo dõi bệnh đến cập nhật điều trị, qua đó cho thấy vai trò ngày càng mở rộng của dược sĩ tuyến đầu. Các chuyên đề được bác sĩ, chuyên gia báo cáo xây dựng bám sát thực tiễn. Nổi bật là những nội dung liên quan đến sức khỏe phụ nữ như: thiếu sắt, tránh thai, mãn kinh, ứng dụng men vi sinh trong hỗ trợ điều trị.

Hội nghị cũng cập nhật xu hướng điều trị đối với các nhóm bệnh phổ biến như: dị ứng, hô hấp, tim mạch và cơ xương khớp. Đồng hành cùng nội dung thực tiễn này, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm giới thiệu chuyên đề "Đột phá về công nghệ bào chế: viên phân tán"; và cung cấp các giải pháp điều trị hiệu quả cho những bệnh thông thường như: cảm, ho, sốt.

Nhân viên Imexpharm cung cấp các giải pháp điều trị những bệnh thông thường tại sự kiện. Ảnh: Imexpharm

Trước đó, ngày 21-23/2, Imexpharm đồng hành Hội nghị Thường niên Hội Hô hấp TP HCM (HRS 2026) và Hội nghị Khoa học Tai Mũi Họng lần thứ 42, góp phần cập nhật các tiến bộ y học mới cho cộng đồng y khoa nhằm nâng cao chất lượng điều trị bệnh tại Việt Nam.

Với 387 sản phẩm đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, danh mục sản phẩm của Imexpharm bao phủ nhiều nhóm điều trị thiết yếu như: kháng sinh Beta-lactam, kháng sinh tiêm, thuốc ho, giảm đau - hạ sốt, thuốc tiêu hóa và các dòng thuốc đặc trị, góp phần đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Ngoài ra, với nguồn nguyên liệu được thẩm định kỹ lưỡng trước khi đăng ký với Bộ Y tế, doanh nghiệp còn chú trọng phát triển các dạng bào chế tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh. Các dạng bào chế tiên tiến như viên nén phân tán trong miệng giúp tăng tính tiện dụng, cải thiện khả năng tuân thủ điều trị và hỗ trợ hấp thu thuốc hiệu quả hơn.

Nhân viên Imexpharm chia sẻ và cung cấp thông tin cho khách tham dự tại hội nghị. Ảnh: Imexpharm

Trên nền tảng đó, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) liên tục được đẩy mạnh. Năm 2025, Imexpharm ra mắt 25 sản phẩm mới (SKUs), duy trì 157 dự án R&D đang triển khai. Công ty đã đưa ra thị trường thuốc kháng sinh có hoạt chất Ceftazidim/Avibactam 2,5g.

Hiện Công ty sở hữu 4 cụm nhà máy, trong đó có 3 cụm đạt chuẩn EU-GMP, được trang bị các dây chuyền hiện đại với công suất lớn. Các cụm nhà máy được vận hành bởi đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn EU-GMP mới và tiếp cận công nghệ, quy trình tiên tiến từ các đối tác quốc tế, bảo đảm hiệu quả vận hành trong môi trường sản xuất đạt chuẩn toàn cầu.

Nhờ đó, Imexpharm mở rộng ra thị trường quốc tế, với 28 giấy phép lưu hành tại châu Âu (EU-MAs) cho 11 sản phẩm. Năm 2025, Công ty nâng tổng số thị trường hiện diện lên hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hội nghị Khoa học dược sĩ nhà thuốc mở rộng được tổ chức hàng năm bởi Hội các nhà thuốc Hà Nội cùng Hội Dược học Việt Nam. Đây là diễn đàn chuyên môn quy mô lớn để các dược sĩ cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối trong hệ sinh thái nghề nghiệp ngày càng chuyên sâu.

Hải My