IMAP Việt Nam hợp tác trường ĐH Hoa Sen thúc đẩy hội nhập quốc tế

IMAP Việt Nam và trường Đại học Hoa Sen (HSU) hợp tác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh, thúc đẩy năng lực hội nhập quốc tế cho sinh viên.

Hai đơn vị ký kết vào ngày 26/3. Theo thỏa thuận hợp tác, IMAP Việt Nam và HSU phối hợp triển khai các hoạt động học thuật và trải nghiệm nhằm mở rộng môi trường học tập, tăng cường cơ hội phát triển năng lực hội nhập quốc tế cho sinh viên.

Hai bên triển khai các hoạt động với hình thức đa dạng như cuộc thi, hoạt động ngoại khóa, workshop kỹ năng, chương trình giao lưu học thuật và sân chơi ngôn ngữ quy mô lớn. Qua đó, sinh viên có cơ hội phát triển kỹ năng, vận dụng kiến thức vào các tình huống giao tiếp tiếng Anh thực tế và rèn luyện khả năng thuyết trình, phản biện, làm việc nhóm, nâng cao khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị IMAP Việt Nam, nhà sáng lập IELTS Fighter và Tiến sĩ Trần Quang Hải - Viện trưởng Viện Anh ngữ và Hội nhập quốc tế, trường Đại học Hoa Sen thực hiện ký kết hợp tác. Ảnh: IMAP Việt Nam

Phát biểu trong buổi lễ ký kết, Tiến sĩ Trần Quang Hải - Viện trưởng Viện Anh ngữ và Hội nhập quốc tế, trường Đại học Hoa Sen, cho biết, việc hợp tác với IMAP Việt Nam là một bước tiến trong chiến lược quốc tế hóa của trường, góp phần mở rộng hệ sinh thái học tập và trải nghiệm, giúp sinh viên phát triển năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, sẵn sàng đón nhận cơ hội học tập, làm việc tại môi trường quốc tế.

Tiến sĩ Trần Quang Hải - Viện trưởng Viện Anh ngữ và Hội nhập quốc tế, Trường Đại học Hoa Sen phát biểu trong lễ ký kết hợp tác. Ảnh: IMAP Việt Nam

Bên cạnh đó, IELTS Fighter - hệ thống luyện thi IELTS trực thuộc IMAP Việt Nam và Viện Anh ngữ & Hội nhập quốc tế, trường Đại học Hoa Sen sẽ phối hợp tổ chức cuộc thi IELTS Spelling Championship 2026. Đây sân chơi học thuật, truyền cảm hứng ngôn ngữ cho học sinh, sinh viên tại các trường THPT và đại học tại TP HCM. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng đến một tỷ đồng, cùng nhiều học bổng, cơ hội thực tập và kết nối học thuật. Hiện tại, cuộc thi đã khởi động vòng loại.

Với thông điệp "Spell your power - Rise as a fighter" (tạm dịch: Đánh thức bản lĩnh - Bứt phá như chiến binh), cuộc thi mang đến cho thí sinh thử thách đa dạng về từ vựng tiếng Anh, giúp rèn luyện tư duy phản biện, phản xạ giao tiếp và khả năng sử dụng tiếng Anh trong bối cảnh học thuật.

IELTS Spelling Championship 2026 quy tụ đội ngũ cố vấn học thuật gồm bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị IMAP Việt Nam, nhà sáng lập IELTS Fighter; Tiến sĩ Trần Quang Hải - Viện trưởng Viện Anh ngữ & Hội nhập quốc tế, trường Đại học Hoa Sen; bà Lê Muôn Xuân - Giám đốc IELTS IDP Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị IMAP Việt Nam, nhà sáng lập IELTS Fighter, các thí sinh sẽ có cơ hội trải nghiệm môi trường thi đấu quy mô lớn, học hỏi và cọ xát với bạn bè cùng trang lứa, thể hiện năng lực và chinh phục thử thách học thuật, qua đó xây dựng hồ sơ cá nhân nổi bật hơn.

"Tôi tin rằng cuộc thi sẽ giúp các em tự tin hơn trong hành trình chinh phục tiếng Anh, đồng thời, nuôi dưỡng tinh thần chủ động học tập và phát triển bản thân trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng", bà nói thêm.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị IMAP Việt Nam, nhà sáng lập IELTS Fighter phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: IMAP Việt Nam

Đại diện IMAP Việt Nam chia sẻ thêm, việc ký kết hợp tác nói chung và phối hợp tổ chức cuộc thi IELTS Spelling Championship 2026 nói riêng cho thấy cam kết đồng hành, hợp tác sâu rộng về chuyên môn giữa IMAP Việt Nam và trường Đại học Hoa Sen. Hai đơn vị hướng tới giúp thế hệ trẻ xây dựng hành trang hội nhập bền vững để tiếp cận tri thức toàn cầu và cơ hội học tập, làm việc trong môi trường quốc tế; tăng khả năng cạnh tranh trong thời đại toàn cầu hóa.

Nhật Lệ