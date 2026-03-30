ILA chuẩn hóa lộ trình học tiếng Anh theo thang đo GSE toàn cầu

Ngày 28/3, ILA ra mắt hệ thống ILA Smart Learning và chương trình tiếng Anh đạt chuẩn Global Scale of English (GSE) do Pearson chứng nhận, giúp học sinh đo lường tiến bộ.

Trong đó, ILA Smart Learning là hệ thống quản lý học tập số do ILA phát triển độc quyền, giúp kết nối đồng bộ việc học tại lớp, ôn luyện ở nhà và theo dõi tiến độ trên cùng một nền tảng. Qua đó, người học có thể truy cập bài giảng, tài liệu và các hoạt động tương tác mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống cung cấp kho dữ liệu gồm hơn 1.400 bài học tích hợp, 10.000 câu hỏi kỹ thuật số và 1.100 hoạt động từ vựng để học sinh củng cố kiến thức sau mỗi buổi học. Phụ huynh cũng có thể theo dõi sát sao việc học của con qua các đánh giá của giáo viên, điểm kiểm tra và kết quả bài tập được cập nhật theo thời gian thực trên ứng dụng.

Dự án này là kết quả của hơn ba năm nghiên cứu từ đội ngũ học thuật ILA và 18 tháng hợp tác cùng Pearson để đảm bảo chương trình đạt chuẩn quốc tế.

"Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một hành trình học tập hoàn chỉnh, nơi việc học không dừng lại khi học sinh rời khỏi lớp học", ông Jonathan Bird, Giám đốc Đào tạo ILA Việt Nam, chia sẻ.

Đại diện Pearson trao chứng nhận GSE cho ILA Việt Nam. Ảnh: ILA

Theo ông, điểm nhấn của chương trình là việc áp dụng thang đo năng lực tiếng Anh quốc tế GSE với dải điểm từ 10 đến 90. Thang đo này cho thấy cụ thể năng lực của người học ở cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp lộ trình học tập trở nên rõ ràng và sự tiến bộ có thể đo lường theo từng bước nhỏ.

Uy tín của GSE đã được khẳng định qua sự công nhận của các tổ chức giáo dục lớn như Hội đồng Anh, Hội đồng châu Âu, EAQUALS, NEAS (Australia) và ACCET (Mỹ). Tại Việt Nam, ILA là một trong những đơn vị đầu tiên công bố chương trình học xây dựng theo thang đo này.

Lộ trình học tập quốc tế này đã giúp nhiều học sinh ILA đạt thành tích nổi bật và tự tin hội nhập. Những câu chuyện thành công như của Nguyễn Khánh Hân (học sinh ILA Phan Văn Trị) và Long Phúc Bình Minh (TP HCM) đã trở thành điểm nhấn tại sự kiện. Cả hai đều bắt đầu từ giải Nhất cuộc thi ILA Speak Up, bước ngoặt mở ra các cơ hội học tập lớn hơn.

Với Khánh Hân, giải thưởng là "tấm vé vàng" để em học tập trong môi trường quốc tế. "Ở đây, em không chỉ học từ vựng hay ngữ pháp, mà còn tìm ra tiếng nói của chính mình", em chia sẻ.

Em Nguyễn Khánh Hân phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ILA

Trong khi đó, Bình Minh từ nền tảng tiếng Anh tại ILA đã có hành trình từ du học hè tại Australia đến nhận học bổng trung học tại Phần Lan. Theo nữ sinh, nền tảng tiếng Anh có được nhờ quá trình học tại ILA là chìa khóa giúp em viết hồ sơ, phỏng vấn và kết nối bạn bè quốc tế.

Tại sự kiện, ILA cũng vinh danh nhiều học sinh đạt điểm tuyệt đối 15/15 khiên trong các kỳ thi Cambridge Young Learners (Starters, Movers, Flyers) và đạt kết quả cao ở cấp độ KET, PET. Những kết quả này minh chứng cho tính hiệu quả của lộ trình học tập và sự hỗ trợ từ nền tảng Smart Learning.

ILA vinh danh học sinh đạt 15/15 khiên Starters, Movers, Flyers và kết quả cao ở các cấp độ KET, PET. Ảnh: ILA

"Với hơn 30 năm kinh nghiệm đồng hành cùng hơn một triệu học sinh, việc ra mắt nền tảng số và chuẩn hóa chương trình theo GSE là lời khẳng định cho triết lý giáo dục của ILA: mỗi học sinh đều xứng đáng có một lộ trình rõ ràng để tự tin bước ra thế giới", đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Nhật Lệ