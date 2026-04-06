IHG vận hành khách sạn mới tại Nha Trang

Tọa lạc tại khu vực ven biển phía Bắc Nha Trang và cách trục đường trung tâm Trần Phú khoảng 10 phút di chuyển, tổ hợp lưu trú này được thiết kế với quy mô 31 tầng, thuộc danh mục cao cấp của IHG.
Tọa lạc tại khu vực ven biển phía Bắc Nha Trang và cách trục đường trung tâm Trần Phú khoảng 10 phút di chuyển, tổ hợp lưu trú này được thiết kế với quy mô 31 tầng, thuộc danh mục cao cấp của IHG.
Lễ khai trương khách sạn hôm 31/3 thu hút đông đảo khách tham dự.
Lễ khai trương khách sạn hôm 31/3 thu hút đông đảo khách tham dự.
Đại diện lãnh đạo IHG Hotels & Resorts, voco Scenia Bay Nha Trang tại lễ khai trương.
Đại diện lãnh đạo IHG Hotels & Resorts, voco Scenia Bay Nha Trang tại lễ khai trương.
Theo đại diện ban quản lý, thương hiệu voco luôn hướng tới việc tạo ra không gian nghỉ dưỡng mang cá tính riêng, kết hợp giữa tiêu chuẩn vận hành quốc tế và cảm hứng văn hóa địa phương. Tại cơ sở Nha Trang, dấu ấn bản địa được thể hiện ngay từ khâu đón tiếp. "Sau quy trình nhận phòng, du khách sẽ được phục vụ thức quà chào mừng là sô-cô-la nhân xoài sấy khô, được chế biến trực tiếp từ nguồn nguyên liệu xoài tươi tuyển chọn của Cam Lâm, Khánh Hòa", vị đại diện cho biết.
Theo đại diện ban quản lý, thương hiệu voco luôn hướng tới việc tạo ra không gian nghỉ dưỡng mang cá tính riêng, kết hợp giữa tiêu chuẩn vận hành quốc tế và cảm hứng văn hóa địa phương. Tại cơ sở Nha Trang, dấu ấn bản địa được thể hiện ngay từ khâu đón tiếp. "Sau quy trình nhận phòng, du khách sẽ được phục vụ thức quà chào mừng là sô-cô-la nhân xoài sấy khô, được chế biến trực tiếp từ nguồn nguyên liệu xoài tươi tuyển chọn của Cam Lâm, Khánh Hòa", vị đại diện cho biết.
Khách sạn có 250 phòng nghỉ và phòng suite. Điểm nhấn là toàn bộ hệ thống phòng lưu trú đều có tầm nhìn hướng biển. Du khách vừa bao quát tầm nhìn ra bờ vịnh nhưng vẫn có không gian nghỉ dưỡng riêng tư, yên tĩnh.
Không gian các phòng nghỉ được tối ưu hóa công năng, kết hợp hài hòa giữa hệ thống tiện nghi hiện đại và các chi tiết bài trí tinh tế.
Khách sạn có 250 phòng nghỉ và phòng suite. Điểm nhấn là toàn bộ hệ thống phòng lưu trú đều có tầm nhìn hướng biển. Du khách vừa bao quát tầm nhìn ra bờ vịnh nhưng vẫn có không gian nghỉ dưỡng riêng tư, yên tĩnh.
Không gian các phòng nghỉ được tối ưu hóa công năng, kết hợp hài hòa giữa hệ thống tiện nghi hiện đại và các chi tiết bài trí tinh tế.
Hệ sinh thái ẩm thực tại khách sạn gồm 5 không gian riêng biệt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách. Nổi bật trong số đó là Infini Bleu, quầy bar cạnh hồ bơi với tầm nhìn vô cực ra biển; La Bonita, nhà hàng chuyên phục vụ ẩm thực mang âm hưởng vùng Địa Trung Hải với điểm nhấn là món ăn Italy và Tây Ban Nha; The Show, nhà hàng phục vụ nguyên ngày kết hợp mô hình trình diễn chế biến trực tiếp.
Hệ sinh thái ẩm thực tại khách sạn gồm 5 không gian riêng biệt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách. Nổi bật trong số đó là Infini Bleu, quầy bar cạnh hồ bơi với tầm nhìn vô cực ra biển; La Bonita, nhà hàng chuyên phục vụ ẩm thực mang âm hưởng vùng Địa Trung Hải với điểm nhấn là món ăn Italy và Tây Ban Nha; The Show, nhà hàng phục vụ nguyên ngày kết hợp mô hình trình diễn chế biến trực tiếp.
Khu vực sảnh cũng bố trí không gian Socialite vận hành linh hoạt, phục vụ cà phê vào ban ngày và chuyển thành quầy bar với đồ uống thủ công cùng thức ăn nhẹ vào buổi tối.
Khu vực sảnh cũng bố trí không gian Socialite vận hành linh hoạt, phục vụ cà phê vào ban ngày và chuyển thành quầy bar với đồ uống thủ công cùng thức ăn nhẹ vào buổi tối.
Hướng đến tệp khách hàng MICE (du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện), khách sạn trang bị hệ thống phòng khiêu vũ và không gian sự kiện ánh sáng tự nhiên, tích hợp hệ thống âm thanh hình ảnh (AV) hiện đại, tầm nhìn hướng biển. Không gian này phù hợp với các hội nghị doanh nghiệp, tiệc cưới hay những sự kiện gặp gỡ riêng tư.
Nhằm hoàn thiện chuỗi dịch vụ, cơ sở cũng cung cấp tiện ích chăm sóc sức khỏe với phòng tập thể hình hoạt động 24/7 và trung tâm trị liệu voco Wellness.
Hướng đến tệp khách hàng MICE (du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện), khách sạn trang bị hệ thống phòng khiêu vũ và không gian sự kiện ánh sáng tự nhiên, tích hợp hệ thống âm thanh hình ảnh (AV) hiện đại, tầm nhìn hướng biển. Không gian này phù hợp với các hội nghị doanh nghiệp, tiệc cưới hay những sự kiện gặp gỡ riêng tư.
Nhằm hoàn thiện chuỗi dịch vụ, cơ sở cũng cung cấp tiện ích chăm sóc sức khỏe với phòng tập thể hình hoạt động 24/7 và trung tâm trị liệu voco Wellness.
Ông Justin Malcolm, Tổng quản lý khách sạn, cho biết đơn vị cung cấp dịch vụ mang tính cá nhân hóa đi kèm các cam kết về phát triển bền vững. "Tận dụng lợi thế vị trí bên vịnh biển, kết nối thuận tiện với nhịp sống đô thị, đại diện doanh nghiệp kỳ vọng dự án sẽ tiếp tục đóng góp vào hành trình phát triển của du lịch địa phương, củng cố vị thế của Nha Trang là một trong những điểm đến ven biển năng động nhất Việt Nam", ông Justin chia sẻ.
Ông Justin Malcolm, Tổng quản lý khách sạn, cho biết đơn vị cung cấp dịch vụ mang tính cá nhân hóa đi kèm các cam kết về phát triển bền vững. "Tận dụng lợi thế vị trí bên vịnh biển, kết nối thuận tiện với nhịp sống đô thị, đại diện doanh nghiệp kỳ vọng dự án sẽ tiếp tục đóng góp vào hành trình phát triển của du lịch địa phương, củng cố vị thế của Nha Trang là một trong những điểm đến ven biển năng động nhất Việt Nam", ông Justin chia sẻ.
Thanh Thư
Ảnh: IHG Hotels & Resorts
Tìm hiểu thêm tại hotline 0258 359 5555 hoặc email reservations.voconhatrang@ihg.com