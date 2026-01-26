iDepo VIB - công cụ giúp tiền nhàn rỗi trở thành quỹ dự trù sinh lời

Giải pháp tích lũy thông minh iDepo của VIB giúp người dùng xây dựng các quỹ dự phòng, đảm bảo sinh lời tối ưu cho tiền nhàn rỗi và duy trì thanh khoản khi có nhu cầu vốn năm mới.

Trong bối cảnh tài chính cá nhân ngày càng được chú trọng, việc thiết lập quỹ dự phòng được giới chuyên gia đánh giá là bước đi thiết yếu. Bài toán này càng rõ nét hơn với những khoản tiền lớn nhận một lần, như thưởng Tết. Nhiều người thường băn khoăn làm thế nào để khoản thưởng này vừa có thể sinh lời hiệu quả, vừa sẵn sàng sử dụng cho các kế hoạch mua sắm, sửa nhà hay đầu tư, không bị ràng buộc bởi các kỳ hạn gửi tiết kiệm.

Khách hàng được tư vấn về giải pháp tích lũy thông minh iDepo. Ảnh: VIB

Để giải quyết vấn đề này, người dùng có thể tận dụng sản phẩm tích lũy thông minh iDepo ngay trên ứng dụng ngân hàng số MyVIB. Sản phẩm có thể giúp người dùng xây dựng các quỹ dự phòng, kết hợp hài hòa hai yếu tố quan trọng: sinh lời và linh hoạt. Thay vì phải phá vỡ hợp đồng khi cần vốn, iDepo cho phép người sở hữu có thể chuyển nhượng toàn bộ khoản tiền gửi của mình cho người khác.

Cơ chế này giúp bảo toàn trọn vẹn phần lãi suất tích lũy. Người dùng có thể thu hồi vốn nhanh chóng để giải quyết các nhu cầu như chi phí y tế, sửa chữa nhà cửa hoặc nắm bắt các cơ hội đầu tư ngắn hạn mà không phải hy sinh lợi nhuận. Toàn bộ quy trình từ việc gửi, theo dõi đến chuyển nhượng đều được thực hiện trực tuyến 100% qua ứng dụng MyVIB, mang lại sự chủ động và tiện lợi tối đa.

iDepo có thể giúp người dùng xây dựng các quỹ dự phòng, kết hợp hài hòa hai yếu tố: sinh lời và linh hoạt. Ảnh: VIB

Về khả năng sinh lời, iDepo cung cấp mức lãi suất cạnh tranh, đến 7,4% một năm, tùy thuộc vào phân khúc khách hàng và các chính sách tại từng thời điểm. Sản phẩm có các kỳ hạn 24 hoặc 36 tháng, nhưng nhờ tính năng chuyển nhượng, người dùng vẫn có thể xem đây là một giải pháp cho các mục tiêu tài chính ngắn hạn hơn. Tiền lãi được trả định kỳ 1, 3 hoặc 6 tháng một lần, tạo ra dòng tiền đều đặn, giúp gia tăng giá trị cho quỹ dự phòng theo thời gian.

Với mệnh giá tối thiểu từ 50 triệu đồng, iDepo phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Từ những người trẻ đang bắt đầu hành trình tích lũy, các gia đình muốn xây dựng một quỹ giáo dục cho con đến các nhà đầu tư cần một nơi an toàn để dòng tiền tạm thời "nghỉ ngơi".

"Việc thao tác hoàn toàn trên nền tảng số giúp người dùng dễ dàng quản lý tài sản mọi lúc, mọi nơi, đồng thời theo dõi trạng thái hợp đồng và thực hiện giao dịch minh bạch, an toàn", đại diện VIB cho biết.

Để gia tăng giá trị cho dòng tiền cuối năm, thay vì dồn toàn bộ tiền tích lũy vào một khoản gửi duy nhất, người dùng có thể phân bổ thành nhiều khoản iDepo khác nhau, tương ứng với từng mục tiêu tài chính cụ thể. Cách làm này giúp mỗi quỹ dự phòng có thời điểm sử dụng và phương thức nhận lãi phù hợp, đồng thời tạo sự chủ động trong quản lý dòng tiền.

Khi phát sinh nhu cầu, người dùng có thể lựa chọn chuyển nhượng khoản iDepo cần thiết để sử dụng, trong khi các khoản còn lại vẫn tiếp tục sinh lời theo kế hoạch.

Chia sẻ về trải nghiệm này, chị Lan Anh, 35 tuổi, sống tại Hà Nội, cho biết sau nhiều năm gửi tiết kiệm theo thói quen, chị bắt đầu điều chỉnh cách quản lý tài chính cá nhân từ cuối năm ngoái. "Tôi quyết định chia tiền thành ba khoản iDepo: kế hoạch sinh thêm con, du lịch hè, khoản linh hoạt cho các sự việc phát sinh. Có việc cần, tôi sẽ xử lý bằng cách chuyển nhượng. Với tôi, sản phẩm này không chỉ mang đến lãi suất vượt trội, còn mang lại cảm giác kiểm soát được dòng tiền của mình", chị Lan Anh nói. Trong dịp Tết năm nay, VIB triển khai chương trình ưu đãi "Gửi yêu thương - đón sum vầy" cho khách hàng iDepo, nhằm khuyến khích việc chủ động lập kế hoạch tài chính cho năm mới.

Theo đó, từ nay đến ngày 12/2, khách hàng gửi mới hoặc nhận chuyển nhượng iDepo với kỳ hạn 24 hoặc 36 tháng sẽ được nhận quà Tết theo giá trị giao dịch. Trong giai đoạn tiếp theo, từ ngày 13 đến 28/2, các giao dịch iDepo đủ điều kiện sẽ được hoàn 88.000 đồng trực tiếp vào tài khoản thanh toán.

Đại diện VIB chia sẻ, khi tiền thưởng và các khoản tích lũy được đặt đúng vị trí, sẽ trở thành một phần của chiến lược tài chính dài hơi và tạo ra sự an tâm để bước vào năm mới.

Thanh Thư