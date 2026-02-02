iDepo giúp sắp xếp trước dòng tiền cho kế hoạch cá nhân

Giải pháp tiền gửi iDepo VIB có khả năng sinh lời cạnh tranh, linh hoạt chuyển đổi khi cần, qua đó giúp người dùng chuẩn bị trước dòng tiền cho kế hoạch cá nhân.

Theo đại diện nhà băng, trước đây, trong quản lý tài chính cá nhân, nhiều người thường xây dựng kế hoạch trước rồi mới tính đến việc tích lũy tiền. Khi các mục tiêu như mua nhà, nâng cấp chất lượng sống, đầu tư cho giáo dục hay sức khỏe dần rõ ràng, dòng tiền mới bắt đầu được sắp xếp. Cách tích lũy này phần lớn mang tính phản ứng: có tiền dư thì gửi, khi cần thì rút, song nhịp sống hiện đại đang khiến mô hình này bộc lộ những giới hạn.

Giải pháp tiền gửi iDepo trên ứng dụng MyVIB. Ảnh: VIB

Trong bối cảnh đó, iDepo VIB mang đến cách tiếp cận khác, giúp dòng tiền được tổ chức theo định hướng dài hạn thay vì chỉ phản ứng với nhu cầu trước mắt. Người dùng có thể chủ động đưa tiền vào trạng thái sinh lời ngay từ đầu, đồng thời vẫn giữ được sự linh hoạt để điều chỉnh khi kế hoạch cá nhân thay đổi.

Cụ thể, iDepo cho phép người dùng tích lũy theo mệnh giá cố định từ 50 triệu, hưởng lãi suất đến 7,4% một năm (tùy phân khúc khách hàng và số tiền gửi), với các kỳ hạn phổ biến như 24 hoặc 36 tháng. Người dùng có thể lựa chọn phương thức trả lãi định kỳ một, ba hoặc sáu tháng mỗi lần tùy thuộc nhu cầu cá nhân.

Giải pháp này còn có tính năng chuyển nhượng linh hoạt. Khi phát sinh nhu cầu sử dụng tiền trước hạn với lựa chọn trả lãi định kỳ ba hoặc sáu tháng, khách hàng có thể chuyển nhượng khoản iDepo những vẫn bảo toàn phần lợi nhuận đã tích lũy. Toàn bộ quá trình gửi, theo dõi và chuyển nhượng có thể thực hiện trực tuyến ngay trên ứng dụng MyVIB, giúp việc tích lũy liền mạch với đời sống tài chính số.

Đại diện ngân hàng cho biết, ở góc độ chiến lược, bên cạnh là giải pháp tiền gửi, iDepo còn được định vị như công cụ tổ chức dòng tiền theo kế hoạch tài chính cá nhân. Khi khách hàng gửi tiền vào iDepo, khoản tiền này không còn ở trạng thái chờ, mà trở thành nguồn lực tài chính vận hành liên tục theo mục tiêu đã xác định. Nhờ đó, kế hoạch cá nhân không bị trì hoãn do thiếu nguồn lực, trong khi tài chính được chuẩn bị chủ động để đáp ứng các nhu cầu phát sinh trong tương lai.

Trên thực tế một năm tài chính của mỗi cá nhân thường bao gồm nhiều mục tiêu nối tiếp nhau, từ cải thiện chất lượng sống, đầu tư cho giáo dục, đến chuẩn bị cho các giai đoạn quan trọng của gia đình hoặc xây dựng nguồn dự phòng dài hạn. Trong bối cảnh này, yếu tố tạo khác biệt không nằm ở mức thu nhập tuyệt đối, mà ở cách dòng tiền được phân bổ và quản lý theo thời gian.

Bước sang năm mới, trọng tâm của quản lý tài chính cá nhân dần chuyển từ câu hỏi đang có bao nhiêu tiền, sang việc dòng tiền đã được đặt vào trạng thái phù hợp hay chưa. Ở thời điểm chuyển giao, tiền không chỉ phản ánh kết quả tích lũy của năm trước, còn đóng vai trò quyết định khả năng triển khai các kế hoạch trong trung và dài hạn.

Cùng với đó, xu hướng mới đang hình thành khi người dùng chủ động tổ chức dòng tiền ngay từ đầu, thay vì chờ đủ nguồn lực rồi mới hành động. Theo cách tiếp cận này, mỗi khoản tích lũy được gắn với mục tiêu cụ thể trong tổng thể kế hoạch tài chính. Tích lũy vì thế không còn mang tính để dành thụ động, mà trở thành một phần của quá trình hoạch định cuộc sống. Với các khoản tiền dự kiến sử dụng trong trung, dài hạn, thách thức đặt ra là cân bằng giữa khả năng sinh lời và mức độ chủ động. Nếu dòng tiền quá linh hoạt, hiệu quả tài chính có thể bị hạn chế; ngược lại, khi bị khóa trong thời gian dài, người dùng khó điều chỉnh khi kế hoạch thay đổi. iDepo VIB được thiết kế nhằm giải quyết bài toán này thông qua cấu trúc tích lũy linh hoạt hơn.

Thay vì tập trung toàn bộ nguồn tiền vào khoản duy nhất, nhiều người bắt đầu phân chia dòng tiền thành các lớp tích lũy tương ứng với từng mục tiêu và thời điểm sử dụng. Khi được tổ chức trong iDepo, mỗi khoản tiền vận hành độc lập theo lộ trình riêng. Với các kế hoạch cần triển khai, người dùng có thể lựa chọn chuyển nhượng khoản iDepo phù hợp, trong khi các khoản còn lại vẫn tiếp tục tích lũy theo kế hoạch ban đầu. Cách tiếp cận này giúp tài chính cá nhân linh hoạt, giảm áp lực trong quá trình ra quyết định và tăng khả năng kiểm soát dòng tiền.

Hoàng Đan