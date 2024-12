Icado thiết kế đồ thể thao cho thí sinh Mr World 2024

Man Of The World 2018 Cao Xuân Tài, Á vương Mr World 2024 Phạm Tuấn Ngọc, Nam vương Siêu quốc gia châu Á 2022 - Đạt Kyo, Á vương Man of The World 2022 - Nguyễn Hữu Anh, Á hậu Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023 - Hà My... diện đồ Icado khi chạy bộ, tập gym hoặc những buổi xả stress trên sân pickleball. Từ trái qua: Đạt Kyo, Hà My, Tuấn Ngọc.