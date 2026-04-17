IBSA công bố cố vấn y khoa khu vực châu Á

Tập đoàn dược IBSA (Thụy Sĩ) chọn bác sĩ Tô Lan Phương là thành viên Hội đồng cố vấn y khoa IBSA khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Lễ công bố diễn ra trong khuôn khổ workshop chuyên đề Giải mã những lầm tưởng về trẻ hóa mô mỡ, hôm 30/3. Sự kiện thu hút hơn 40 bác sĩ da liễu, nhà sáng phòng khám thẩm mỹ, trong đó có đại diện cấp cao tập đoàn IBSA và công ty Neoasia - nhà phân phối độc quyền Profhilo và Profhilo Structura tại Việt Nam.

Sau phần phát biểu mở màn, đại diện tập đoàn dược Thụy Sĩ trao chứng nhận, vinh danh bác sĩ Tô Lan Phương. Phía ban tổ chức nhận định vai trò thành viên Hội đồng Cố vấn y khoa khu vực châu Á là sự ghi nhận về chuyên môn, sự tương đồng trong định hướng trị liệu giữa bác sĩ và tập đoàn.

BSCKI Tô Lan Phương. Ảnh: NVCC

Trong vai trò mới, bác sĩ Tô Lan Phương cam kết góp phần thúc đẩy việc chuẩn hóa các phương pháp trị liệu thẩm mỹ nội khoa theo hướng khoa học, lành tính và cá nhân hóa - phù hợp xu hướng phát triển của khu vực lẫn thế giới.

BSCKI Tô Lan Phương có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực da liễu, thẩm mỹ nội khoa. Bà là nhà sáng lập hệ thống Lux Beauty Center, tham gia nhiều hoạt động chuyên môn như báo cáo tại hội nghị, đào tạo, cập nhật công nghệ mới. Năm 2024, bác sĩ được tín nhiệm tham gia Ban chấp hành Liên chi hội Laser Y học và Laser Ngoại khoa TP HCM, đánh dấu bước chuyển từ thực hành lâm sàng sang đóng góp ở góc độ học thuật, định hướng chuyên môn.

Tập đoàn dược phẩm sinh học IBSA Group (Institut Biochimique SA) thành lập năm 1945 tại Thụy Sĩ, ghi dấu với các nghiên cứu khoa học chuyên sâu, nhất là lĩnh vực hyaluronic acid sinh học, tái tạo mô, thẩm mỹ nội khoa. Doanh nghiệp đề cao triết lý phát triển dựa trên bằng chứng khoa học, nghiên cứu lâm sàng và chuẩn mực y khoa.

Hội đồng Cố vấn y khoa IBSA quy tụ những chuyên gia đầu ngành tại nhiều quốc gia, đóng vai trò tư vấn chiến lược, phản biện khoa học và định hướng phát triển các giải pháp trị liệu theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều năm nay, tập đoàn khắt khe trong khâu tuyển chọn cố vấn y khoa, không dựa trên yếu tố thương mại hay danh tiếng truyền thông mà chú trọng tiêu chí: nền tảng học thuật, khoa học vững chắc; kinh nghiệm lâm sàng thực tiễn, lâu dài; tư duy trị liệu chuẩn y khoa; uy tín nghề nghiệp và y đức.

Bà Glynise Peh - COO Neoasia Group và bà Riza Marie Magallon - Quản lý cấp cao phụ trách chiến lược marketing và vận hành khu vực APAC trao danh hiệu cho BSCKI Tô Lan Phương. Ảnh: IBSA

Trong khuôn khổ sự kiện, workshop là dịp quan trọng để ban tổ chức kết nối chuyên môn, giao lưu giữa chuyên gia y khoa, đối tác chiến lược và cộng đồng thẩm mỹ cao cấp trong khu vực.

Các chuyên gia bàn về Profhilo - giải pháp tái tạo sinh học ứng dụng hyaluronic acid tinh khiết nồng độ cao, sản xuất bằng công nghệ độc quyền của IBSA. Theo thông tin từ website thương hiệu, sản phẩm hoạt động theo cơ chế tái cấu trúc sinh học, có thể cải thiện chất lượng da, tăng độ đàn hồi và hỗ trợ trẻ hóa tự nhiên mà không làm thay đổi khuôn mặt.

Bên cạnh đó, Profhilo Structura được phát triển theo hướng tác động vào tầng mô mỡ - yếu tố đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa khuôn mặt. Nhà sản xuất giới thiệu giải pháp hỗ trợ tái cấu trúc mô mềm, cải thiện độ nâng đỡ và phục hồi thể tích sinh lý, tăng hiệu quả trẻ hóa hài hòa, tự nhiên hơn.

Bác sĩ Tô Lan Phương trình bày vai trò của mô mỡ trong lão hóa khuôn mặt. Ảnh: IBSA

"Xu hướng kết hợp đa tầng giữa cải thiện chất lượng da và tái cấu trúc mô mỡ đang ngày càng được quan tâm trong thẩm mỹ nội khoa, giúp cá nhân hóa phác đồ trị liệu và tối ưu hiệu quả lâu dài cho khách", bác sĩ Tô Lan Phương trình bày ở workshop.

Cũng trong chương trình, các chuyên gia còn trao đổi, phân tích và làm rõ quan điểm chưa chính xác về trẻ hóa mô mỡ - một trong những chủ đề đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng bác sĩ thẩm mỹ.

Hiếu Châu