'I care a lot' - phim về lòng tham

Minh tinh Rosamund Pike hóa thân nữ giám hộ dùng thủ đoạn đẩy nhiều người già ở Mỹ vào viện dưỡng lão, hòng chiếm tài sản.

* Bài tiết lộ tình tiết phim

Trailer 'I Care a Lot' Trailer "I care a Lot", J Blakeson đạo diễn, ra mắt trên Netflix ngày 19/2. Video: Netflix.

Phim xoay quanh Marla Grayson, một phụ nữ làm nghề giám hộ thuê cho người già neo đơn, không gia đình hay họ hàng thân thích. Một ngày, cô nhận trông nom cho bà Jennifer Peterson. Vớ được "mồi ngon", Marla Grayson quyết tâm vơ vét mọi thứ từ bà. Thế nhưng, những bí mật đằng sau thân phận của Jennifer Peterson đưa tính mạng và sự nghiệp Grayson đến bờ vực nguy hiểm.

Từ những phút mở đầu, phim diễn ra với tiết tấu nhanh. Những cú twist (bước ngoặt) liên tục xuất hiện. Suốt tác phẩm, thông qua cuộc đời của nhân vật chính và các tuyến phụ xoay quanh, khán giả nhận thấy cuộc chiến tiền bạc thực dụng và khốc liệt trong xã hội Mỹ đương đại.

Phim "I care a lot" lên án và giễu nhại lỗ hổng trong hệ thống phúc lợi xã hội, luật pháp của Mỹ. Ảnh: Netflix.

Marla Grayson được xây dựng với hình ảnh một người xem đồng tiền là giá trị sống duy nhất. Từng câu thoại của nhân vật này đều bộc lộ bản tính tham lam: "Làm gì có người tốt? Tôi cũng từng như bạn, cứ ngồi đó nghĩ rằng làm việc chăm chỉ và công bằng sẽ dẫn đến thành công và hạnh phúc. Công bằng là một trò đùa, do người giàu nghĩ ra để ta mãi nghèo. Thế giới này có hai loại người: kẻ được và kẻ mất. Kẻ săn mồi và con mồi. Sư tử và cừu. Tôi nhất định phải là sư tử cái".

Bên cạnh câu chuyện nhuốm màu bi kịch, tình tiết căng thẳng, phim có những chi tiết mang tính châm biếm. Trong một xã hội đề cao sự tự do, người già lại hoàn toàn bị tước đi tiếng nói riêng. Họ không được hỏi ý kiến trước khi chính phủ quyết định họ có cần được giúp đỡ hay không. Tòa án giữ vai trò như "bù nhìn" với niềm tin ngây thơ vào lòng tốt của kẻ sẵn sàng lợi dụng kẻ hở của luật pháp để trục lợi.

Rosamund Pike tiếp tục gây ấn tượng với khán giả trong vai chính. Giống Amy trong Gone Girl - tác phẩm từng gây tiếng vang, cô được nhận xét thông minh khi đóng nhân vật phức tạp, bản lĩnh như Marla Grayson. Dáng vẻ, nụ cười, ánh mắt của Pike toát lên nét lạnh lùng, sắc sảo. Grayson bị cuốn vào tội ác vì tham vọng của bản thân, nhưng nhân vật này vẫn sót chút nhân tính, thể hiện ở sự chung thủy tuyệt đối dành cho bạn đời. Tính cách phức tạp tạo nét quyến rũ cho "trùm lừa" so với nhiều dạng vai phản diện có tâm lý một chiều. Vai mang về cho Rosamund Pike đề cử Quả cầu vàng 2021 hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim điện ảnh hài/ca vũ nhạc.

Minh tinh Rosamund Pike trong vai lừa đảo của phim "I care a lot". Ảnh: Netflix.

Đối trọng Marla Grayson là "ông trùm xã hội đen" Roman Lunyov do "chàng lùn" Peter Dinklage thủ vai. Tài tử khiến người xem hồi hộp qua từng hành động đáp trả Marla. Từng gây ấn tượng với Tyrion Lannister trong Game of Thrones, Roman Lunyov thể hiện nét lạnh lùng quen thuộc, pha trộn chất hài hước, để xây dựng nên tính cách của một ông trùm.

New York Times cho rằng phim đáng xem. Variety đánh giá: "Tác phẩm nói lên thực trạng của xã hội Mỹ hiện đại. Trong thế giới của phim, không ai là người tốt hoàn hảo. Mặt trái của chủ nghĩa tư bản đã tạo ra những nô lệ của đồng tiền, bất chấp mọi giá để đạt được tham vọng".

Tác phẩm, do đạo diễn J Blakeson thực hiện. lấy cảm hứng từ The Wolf of Wall Street của đạo diễn Martin Scorsese, nhằm giễu nhại hệ thống y tế và pháp luật quan liêu của Mỹ. Tuy nhiên, kịch bản phim vẫn còn độ chênh, hẫng ở xây dựng nhân vật, nội dung. Các tình tiết dồn dập, tạo cảm giác "nâng đỡ" cho Marla Grayson xảo quyệt, khiến Roman Lunyov yếu thế, càng về cuối càng hành xử có phần trẻ con, ngờ nghệch so với vị thế của một "trùm giang hồ". Nhịp phim nửa về sau "hiền" và dễ đoán so với căng thẳng ở phần đầu.

Hà Trang