Hyundai Thành Công ưu đãi nhiều dòng xe tháng 4

Hyundai Palisade, Santa Fe, Stargazer ưu đãi 107-220 triệu đồng, nhiều mẫu xe Hyundai giảm giá hàng chục triệu đồng, áp dụng trong tháng 4.

Hyundai Santa Fe nhận ưu đãi cao nhất tháng này trong dải sản phẩm của Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), ở mức 220 triệu đồng tùy phiên bản. Palisade ưu đãi 200 triệu đồng. Ngoài ra, Hyundai Stargazer có mức ưu đãi tùy phiên bản và năm sản xuất, mức cao nhất 107 triệu đồng.

Hyundai Grand i10 và Accent nhận mức ưu đãi 51-69 triệu đồng. Cùng Santa Fe và Stargazer, giá trị ưu đãi của bốn mẫu xe này gồm giảm giá từ HTV và đại lý, quyền lợi thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói gia hạn bảo hành đến 8 năm hoặc 120.000 km, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Hyundai Creta và Tucson nhận ưu đãi 50-58 triệu đồng. Cùng Palisade, giá trị ưu đãi của 3 mẫu xe này gồm giảm giá từ hãng và đại lý, quyền lợi thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch Kim. Chính sách gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km tiếp tục là điểm nhấn quan trọng của chương trình này, nhằm mang lại sự an tâm dài hạn cho người dùng trong quá trình sử dụng xe, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu di chuyển tăng cao trong mùa hè.

"Đây cũng là minh chứng cho cam kết của HTV về chất lượng sản phẩm, độ bền bỉ và hệ thống dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu", đại diện Hyundai Thành Công Việt Nam nói. Chương trình ưu đãi được áp dụng tại hệ thống đại lý uỷ quyền Hyundai 3S toàn quốc trong tháng 4.

Quang Anh