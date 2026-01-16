Hyundai Thành Công bán hơn 53.000 xe năm 2025

Tập đoàn Thành Công (TC Group) công bố thương hiệu Hyundai bán 53.229 ôtô các loại trong năm 2025, riêng tháng 12 đạt 6.704 xe, tăng 22,7% so với tháng trước.

Trong cơ cấu doanh số năm 2025 của Hyundai Thành Công, Tucson là mẫu bán chạy nhất với tổng lượng bán 9.243 chiếc, theo sau là Creta (9.046), Accent (7.088), Grand i10 (3.358) và Stargazer (3.313). Đóng góp cho tổng lượng bán này cũng đến từ mảng xe thương mại với 12.882 chiếc trong năm 2025.

Hyundai Creta phiên bản cao cấp nhất tại Việt Nam. Ảnh: HTV

Với doanh số trên, Hyundai tiếp tục giữ vị trí hãng xe bán chạy thứ 3 toàn ngành. Doanh số Hyundai tăng đều về cuối năm, trong đó Creta là dòng xe có doanh số tốt nhất tháng 12 với 1.696 xe đến tay người dùng, tăng 37,2% so với tháng 11. Tucson đứng ở vị trí thứ 2 với 1.401 xe bán ra, tăng 39,7% so với tháng trước đó. Hyundai Accent ghi nhận doanh số 788 xe ở vị trí thứ 3, tăng 20,1% so với tháng 11.

Trong tháng 12/2025, xếp ở vị trí thứ 4 về doanh số là Grand i10 (381 xe) và Stargazer (335 xe) ở vị trí thứ 5. Các mẫu xe khác của Hyundai ghi nhận mức bán như sau: Venue (267), Santa Fe (242), Custin (152), Palisade (134) và Elantra (74). Các dòng xe thương mại Hyundai doanh số 1.218 xe trong tháng cuối năm 2025.

Tháng đầu năm 2026, Hyundai Thành Công tiếp tục triển khai các ưu đãi cho nhiều dòng xe, mức giảm cao nhất 220 triệu đồng và hỗ trợ lãi suất trả góp 0%. Đồng thời, hãng này cũng mở rộng chính sách bảo hành đến 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Quang Anh