Hyundai ra mắt giao diện Pokemon để thu hút khách hàng

Hyundai bán gói giao diện chủ đề Pokemon cho hệ thống màn hình kỹ thuật số trên một số mẫu xe bán tại Hàn Quốc, giá 21 USD.

Hyundai hợp tác với Pokemon Hàn Quốc phát triển hai gói giao diện độc đáo mang tên Pokemon Pikachu Quick Attack và Pokemon Ditto World dành cho các màn hình hiển thị trong khoang lái sử dụng hệ thống thông tin giải trí mới nhất.

Đây không chỉ đơn giản là thay hình nền mà toàn bộ giao diện của cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm cũng được biến đổi theo phong cách Pokemon, từ các biểu tượng menu, bản đồ dẫn đường đến hình ảnh chào đón khi khởi động xe.

Chủ đề Pikachu đặt nhân vật chuột điện vàng nổi tiếng ở vị trí trung tâm, với các hiệu ứng chuyển cảnh chào/tạm biệt có thể tùy chỉnh mỗi khi người lái lên xe hoặc tắt máy.

Chủ đề Ditto mang phong cách dịu nhẹ hơn với tông màu tím của Pokemon biết biến hình, đồng thời xuất hiện cùng nhiều nhân vật hoạt hình quen thuộc khác như Pikachu, Charmander, Squirtle, Bulbasaur, Snorlax, Meowth, Spheal.

Cả hai chủ đề Pokemon chỉ được phát hành độc quyền tại thị trường Hàn Quốc và có thể mua qua ứng dụng hoặc cửa hàng BlueLink của Hyundai. Sau khi mua, người dùng có thể kích hoạt hoặc tắt giao diện Pokemon trong phần cài đặt tùy chỉnh, và giao diện này gắn liền với tài khoản của chủ xe.

Hệ thống này hiện chỉ tương thích với các mẫu xe như Staria, Sonata, Palisade, Nexo, Ioniq 6 và Ioniq 9, và dự kiến sẽ có thêm các dòng xe khác trong tương lai. Giá cho mỗi chủ đề được công bố khoảng 21 USD.

Hãng Hyundai hiện chưa công bố kế hoạch phát hành các giao diện Pokemon này tại châu Âu hay Bắc Mỹ. Tuy nhiên, nếu các thỏa thuận bản quyền mở rộng, hãng có thể triển khai ra thị trường quốc tế trong tương lai.

Chí Nguyên (theo Carscoops)