Hyundai Palisade giảm giá 160-170 triệu đồng: bước lùi hạng chiến lược

Mẫu SUV lớn và đắt nhất của Hyundai điều chỉnh giá bán lẻ xuống thấp một phân khúc, về mức 1,299-1,429 tỷ đồng, từ 24/4.

Hyundai Thành Công chưa nói rõ nguyên nhân giảm giá.

Theo các nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, bản mới của Hyundai Palisade dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới, bán song song bản cũ và đều lắp ráp trong nước. Dưới đây là giá Palisade từ 24/4: (đơn vị: triệu đồng)

Phiên bản Giá mới Mức giảm Exclusive 7 chỗ 1.299 170 Exclxclusive 6 chỗ 1.309 Prestige 7 chỗ 1.399 160 Prestige 6 chỗ 1.429

Giá bán giảm 160-170 triệu đồng của Hyundai Palisade áp dụng thực tế ngang ngửa mức khuyến mãi mà đại lý thực hiện những tháng vừa qua, và tương đương với các mẫu xe cỡ D, dù Palisade nằm ở cỡ E. Với kế hoạch bán song song bản hiện tại (thế hệ LX2) và bản mới sắp ra mắt (LX3), lần điều chỉnh giá này là bước đệm để liên doanh Hàn định vị giá cho bản mới, tạo khoảng giá dài và hướng đến nhiều nhóm khách hàng hơn.

Theo các đại lý Hyundai, giá Palisade xuống mức 1,299 tỷ đồng có thể là một lựa chọn bù đắp cho phiên bản máy dầu cao cấp của Santa Fe đã không còn phân phối. Đồng thời cạnh tranh với các bản cao của Ford Everest máy dầu ở ngưỡng từ 1,299 tỷ đồng (bản Titanium 4x2 AT) trở lên.

Hiện Hyundai Santa Fe chỉ có lựa chọn máy xăng, giá 1,069-1,369 tỷ đồng. Trong khi Palisade trang bị máy dầu 2,2 lít cho tất cả các phiên bản, công suất 200 mã lực, mô-men xoắn cực đại 440 Nm.

Trong phân khúc xe gầm cao cỡ D, sau khi Santa Fe không còn bản máy dầu, Fortuner giảm sức cạnh tranh, Everest như "một mình một ngựa" tăng trưởng doanh số mạnh. Với việc Palisade "xuống chơi" ở phân khúc này, người dùng sẽ có thêm một lựa chọn xe diesel với kiểu dáng hài hòa, không quá thô cứng dạng SUV khung gầm rời, và cũng đủ thành thị.

Hyundai Palisade lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Hyundai Palisade ra mắt lần đầu tại Việt Nam năm 2023. Trong phân khúc có những Volkswagen Teramont, VinFast VF 9, Ford Explorer.., mẫu xe Hàn có giá bán dễ tiếp cận nhất. Doanh số của Palisade cũng cao nhất phân khúc, như 2025 là 1.168 xe. Các đối thủ cạnh tranh hoặc doanh số thấp, hoặc không công bố số liệu bán hàng.

Phạm Trung