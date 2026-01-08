Hy vọng tìm một nửa là cô gái Huế

Tính cách mình không hẳn quá hướng nội nhưng lại thích những thứ liên quan đến nghệ thuật như âm nhạc, lúc trầm lúc bổng.

Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hòa, 34 tuổi. Đây là lần thứ ba mình viết thư tìm một nửa. Hai lần trước mình đã không may mắn khi chưa tìm được bạn đồng hành, đôi lúc gặp phải những bạn không nghiêm túc hoặc bạn nữ thấy mình không phù hợp. Tuy vậy mình vẫn hy vọng VnExpress se duyên cho mình. Mình quê Đà Nẵng nhưng từ nhỏ gia đình mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Hiện tại mình trở về Đà Nẵng được 4 năm rồi, ba mẹ và em gái vẫn còn trong Sài Gòn. Mình đang ở nhà họ hàng tại quận Ngũ Hành Sơn, Hòa Quý.



Công việc của mình là IT, cụ thể là làm phần mềm, mình làm online cho công ty Nhật trong Sài Gòn được hơn 8 năm rồi. Mặc dù là làm từ xa nhưng mình vẫn theo chế độ như nhân viên chính thức, nên bạn nữ yên tâm về sự ổn định nhé. Mình tuy chưa có nhà nhưng có công việc ổn định, thu nhập ổn, có khoản tiết kiệm. Tính cách mình không hẳn quá hướng nội nhưng lại thích những thứ liên quan đến nghệ thuật như âm nhạc, lúc trầm lúc bổng. Sở thích của mình là đi du lịch, chụp ảnh phong cảnh, đọc truyện, nói chuyện với bạn bè. Mình không giỏi trong cách giao tiếp, ăn nói không được hay và mềm mại, nhưng tính cách đàng hoàng, dễ nói chuyện, cởi mở. Mình cũng chịu thương chịu khó, thật thà như tính cách người miền Trung.



Vốn dĩ mỗi người chúng ta không ai hợp nhau hoàn toàn, vì vậy đừng vì một chút khác biệt mà lại bỏ qua nhau. Thay vào đó hãy ngồi lại xem thử có giải quyết được sự khác nhau đó không. Ví dụ: tuy mình không thích nuôi mèo nhưng không đồng nghĩa là ghét nuôi mèo. Nếu bạn nữ thích thì mình vẫn có thể tôn trọng sở thích đó. Hoặc bạn nữ thích ăn hành, mình lại không thích hành, mình hy vọng bạn nữ khi nấu ăn có thể không bỏ hành vào tô của mình. Mình thấy những chuyện ấy khá dễ mà đúng không?



Dù mình đang ở Đà Nẵng, nhưng vẫn thử viết bài ở Huế bởi vì mình thích lịch sử, văn hóa, ẩm thực Huế, đặc biệt là giọng nói của phụ nữ Huế. Huế là nơi có truyền thống giáo dục rất tốt, y tế cũng tốt nhất miền Trung. Mình hy vọng bạn nữ Huế cũng ở Đà Nẵng để tiện gặp gỡ hơn nhé. Mình rất mong được làm quen bạn nữ sinh năm từ 1996 - 1990, người Huế, đang sinh sống tại Đà Nẵng hoặc ở trung tâm TP Huế (mình không ngại xa, nếu duyên phận muốn mình ở Huế mình cũng có khả năng mua được một căn nhà vừa phải, cấp 4, nhưng trong kiệt/hẻm).

Mình mong muốn bạn nữ có công việc ổn định, đàng hoàng, có học thức, nói chuyện cởi mở, biết tôn trọng người khác, trưởng thành trong suy nghĩ, không quan trọng chuyện phải có nhà, vì mình nghĩ chuyện nhà cửa từ từ có cũng được, miễn là biết cố gắng, biết nấu ăn nữa là tuyệt vời luôn. Mình rất mong sẽ tìm được bạn nữ đồng hành cùng mình, cùng phát triển, trò chuyện, chia sẻ, thủ thỉ những lúc vui lúc buồn. Mình cũng thích đi du lịch, chill chill!



Cũng chuẩn bị hết năm 2025, cũng gần đến Tết cổ truyền 2026, mình hy vọng bạn nữ nào nghiêm túc, thấy mình phù hợp thì gửi thư cho mình nhé. Thật sự mình cũng không muốn nói chuyện qua loa rồi cũng không đi đến đâu. Cũng lâu rồi mình không check mail, hy vọng sau khi bài đăng này được duyệt, khi mở mail, mình sẽ nhận được thư kết nối.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ