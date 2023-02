Hy vọng thế giới tâm hồn của em là anh

Em 30 tuổi, có công việc ổn định tại công ty nước ngoài ở Hà Nội, sống hướng nội, tình cảm.

Moon is high

Sky is blue

I am here

Where are you?

Em đọc bài thơ này trong một tờ báo khi còn học lớp 11. Nếu em nhớ không nhầm, bạn nữ để mẩu giấy ghi bài thơ trong khe tủ ở góc thư viện, mong muốn một bạn nam sẽ tìm thấy nhưng ngày qua ngày, mẩu giấy vẫn nằm im lìm ở đó. Không giống cô bạn này là chờ anh đến, em xắn tay áo đi tìm anh.

Giới thiệu chút về bản thân: Vừa bước vào tuổi 30 nhưng em đoán là trẻ hơn tuổi vì mọi người xung quanh nhận xét như vậy, ngoại hình không khó coi, sinh ra ở vùng quê cách Hà Nội khoảng 50 đến 60 km, rèn luyện tính tự lập từ rất sớm, có công việc ổn định tại công ty nước ngoài ở Hà Nội và mong muốn phát triển sự nghiệp tại đây.

Em sống hướng nội, tình cảm, lo lắng cho gia đình, không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, thích tự do rong ruổi khám phá những nơi xa lạ, đặc biệt là những nơi gần gũi thiên nhiên. Cuộc sống của em giản dị, không màu mè, không nổi bật, không thích làm đẹp nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Em không thích ăn uống xa hoa mà thích ăn vặt quán cóc vỉa hè hoặc tự chuẩn bị tại nhà. Mọi người xung quanh thường hỏi em có thấy buồn chán không. Không đâu, vì em luôn biết bản thân thích gì và muốn gì. Khi đã thích, đã muốn, em sẽ biết cách tự tạo niềm vui cho riêng mình.

Vì đã đi xem phim, du lịch một mình hơi lâu rồi nên em đi tìm "chiếc" bạn đồng hành để giúp em chụp ảnh có tâm, review cho em bộ phim nào hay, đèo em đi dạo phố bằng xe đạp, dắt tay đi bộ,...

Mong muốn về anh: Em tin anh hiểu và có những đặc điểm giống hoặc hơn em, chưa từng lập gia đình hay có những mối quan hệ phức tạp, thật thà, chung thủy; không hút thuốc, rượu bia em có thể uống cùng anh tại nhà; có thể nhiều tuổi hơn hoặc ít hơn em không quá bốn tuổi. Anh có nền tảng đạo đức, công việc ổn định, có tinh thần chia sẻ công việc gia đình cùng em, cùng chăm sóc bố mẹ hai bên và xây dựng kinh tế gia đình. Mong anh sống hướng về gia đình vì em chưa và sẽ không bao giờ dành thời gian cho người không hướng tâm của họ về phía mình.

Nếu thấy phù hợp, anh hãy gửi email, em sẽ nghiêm túc trả lời dựa trên tinh thần xây dựng.

Cuối cùng, trong con người em có hai thế giới tâm hồn. Một thế giới em chỉ dành cho bản thân, do em tự tạo nên, nho nhỏ thôi, để mỗi lúc muộn phiền đều có nơi lui về. Hy vọng đến thời điểm thích hợp, thế giới đó của em sẽ là anh.

