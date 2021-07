Em là cô gái độc lập, tự tin nên sẽ không đến bên anh chỉ vì cần một tấm chồng.

Lúc nhỏ, em đọc một nghiên cứu nói rằng, trong số bốn cặp đôi bên nhau, chỉ có một đôi có mối quan hệ lãng mạn như phim, ba đôi còn lại yêu nhau một cách hời hợt hay sống với nhau chỉ vì trách nhiệm. Lớn lên, em thấy điều đó là sự thật, thậm chí tỉ lệ còn thấp hơn. Người ta yêu nhau vì mọi người xung quanh đều có đôi có cặp, cưới nhau chỉ vì đã đến tuổi lập gia đình, sinh con.

Em là cô gái độc lập, tự tin nên sẽ không đến bên anh chỉ vì cần một tấm chồng. Không có chồng, em vẫn sống tốt, nhưng không có anh - tri kỷ của em - cuộc sống sẽ bớt đi sắc hồng.

Vốn dĩ em định tự khen bản thân một chút cho profile thêm phần hấp dẫn nhưng nhớ đến mấy bài viết tự nhận mình thông minh, xinh đẹp hay bị "ném đá" nên thôi. Em chỉ thông tin ngắn gọn là có công việc ổn định, lối sống lành mạnh, thích đọc sách và trồng hoa.

Người em thích là anh - chàng trai có bản lĩnh, học thức, cư xử văn minh và quan trọng nhất là anh cũng thích em. Chàng trai như vậy không dễ thấy trong cuộc sống, vì vậy em mới lên đây tìm anh. Hy vọng anh đang sống và làm việc ở Sài Gòn vì em đang ở nơi đây. Công việc đã nhiều áp lực nên em không muốn những mối quan hệ phức tạp, vì vậy anh chưa từng kết hôn nhé. Em thích bóng đá nên nếu anh chung sở thích, có thể cùng em theo dõi Euro năm nay nhé.

Nếu anh coi trọng ngoại hình của một người hơn cả trí tuệ và tâm hồn, nếu anh nghĩ em của tuổi 20 sẽ tốt hơn ở tuổi 30, nếu anh cho rằng tiêu chuẩn của em quá cao hay anh đang chạy deadline cưới vợ thì đừng gửi thư cho em. Hãy viết thư cho em nếu anh muốn có một mối quan hệ lãng mạn và nghiêm túc nhé.

Anh có thể thấy lá thư này hơi lý trí, thiếu tình cảm khi viết với mục đích tìm tri kỷ, nhưng biết sao được, em vẫn luôn lý trí như thế. Hy vọng gặp được anh, em sẽ trở nên ngọt ngào hơn.

Save the best for last.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

