Hy vọng em có thể là mái ấm bình yên của anh

Giữa nhịp sống hối hả, em tin mỗi người đều mong một mái ấm để về và em hy vọng mình có thể là mái ấm bình yên của anh.

Em là cô gái Quý Dậu, sinh ra ở ngoại thành Hà Nội, sống và làm việc tại nội thành Hà Nội tại một công ty Nhật ở khu vực Ba Đình. Công việc của em gắn liền với việc giảng dạy kỹ thuật và đào tạo trong ngành tóc - một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và không ngừng cập nhật kiến thức. Em từng có cơ hội sang Nhật Bản tu nghiệp, trải nghiệm văn hóa và phong cách làm việc của Nhật. Khi về nước, em vẫn tiếp tục làm việc tại các công ty Nhật, điều đó giúp em càng thấm hơn câu nói của các cụ từ xa xưa rằng: "Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu". Em trân trọng sự khiêm nhường và những giá trị thực chất hơn là những điều hào nhoáng bên ngoài.

Về ngoại hình, em không cao lắm, thân hình cân đối. Em độc thân hoàn toàn và có lối sống lành mạnh. Em tự nhận thấy mình hướng nội lẫn hướng ngoại, sống chân thành và thích những câu chuyện thật. Em khá hồn nhiên, vô tư, có tinh thần trách nhiệm cao và đôi lúc hơi trẻ con một chút, nhưng có ranh giới và nguyên tắc rõ ràng, luôn chân thành và biết yêu thương.

Em yêu thích sự lãng mạn nhưng tâm hồn vẫn luôn giữ sự thực tế. Em thích cảm giác chuẩn bị một bữa cơm ấm cúng cho những người thân yêu (mặc dù em không giỏi nấu ăn lắm), hay cùng người mình thương thảo luận về những dự định tương lai. Với em, hạnh phúc không nằm ở những lời hứa xa xôi mà hiện hữu trong những cử chỉ quan tâm nhỏ bé: một cái gạt chỗ để chân, một cái nắm tay khi ra ngoài, một ánh mắt thấu hiểu sau ngày làm việc mệt mỏi, hay đơn giản là sự hiện diện của nhau trong những năm tháng bình dị nhất.

Người đàn ông em mong đợi:

Em hy vọng anh là người đàn ông trưởng thành, biết nhường nhịn phái nữ, chưa từng lập gia đình hay có con và có nền tảng tư duy vững vàng. Em luôn dành sự nể phục cho những người đàn ông trưởng thành, có học thức, sống trách nhiệm và biết đối nhân xử thế. Anh không cần là người giỏi nói lời đường mật, chỉ cần là người nói được làm được, là chỗ dựa tinh thần vững chãi để em có thể nhỏ bé lại khi ở bên anh.

Em mong chúng mình không chỉ là vợ chồng mà còn là những người bạn tâm giao, nơi cả hai có thể thoải mái chia sẻ mọi vui buồn, cùng nhau học hỏi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Sau này, dù cuộc sống có thăng trầm hay rực rỡ, em vẫn mong chúng ta chọn ở lại bên nhau vì sự thấu hiểu và trân trọng.

Nếu anh cũng đang tìm kiếm một tình yêu chân thành, rõ ràng và hướng tới mục tiêu xây dựng tổ ấm, hãy viết thư cho em nhé. Trong thư, anh hãy kể cho em nghe về bản thân, về gia đình, về công việc và điều gì trong cuộc sống đang là ưu tiên hàng đầu của anh lúc này cũng như trong vài năm tới.

Cảm ơn anh đã kiên nhẫn đọc hết những tâm tư của em. Hy vọng sớm gặp được anh để chúng mình không còn phải chờ đợi lâu hơn nữa.

